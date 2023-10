Honda presenta E-Clutch, la frizione elettronica. Il funzionamento in video

La leva della frizione diventerà un accessorio e niente più. Honda ha infatti presentato l'E-Clutch, la frizione elettronica, un sistema che non richiederà più al pilota di azionare fisicamente la leva posta sul lato sinistro del manubrio per partire o cambiare marcia. Per capire come funziona potete dare un'occhiata al video, cliccando nell'immagine di copertina di questo articolo.

BYE-BYE FATICA Attraverso la tecnologia del controllo elettronico, la frizione viene azionata nel più fluido ed efficiente dei modi, così da massimizzare prestazioni, divertimento e facilità di guida soprattutto nelle situazioni – come partenze, cambi marcia, scalate e stop – in cui le forze meccaniche rendono difficile l’azionamento manuale della stessa da parte del pilota. Tuttavia non è vero che la leva sinistra diventerà solo un accessorio, perché l'E-Clutch potrà essere azionata come una frizione convenzionale, anche mentre la stessa è controllata elettronicamente. Il sistema è stato infatti appositamente progettato per assecondare utenti con diversi livelli di capacità ed esperienza, permettendo a quindi a tutti di concentrarsi sul divertimento e sul piacere di guida.

IN ARRIVO Essendo una soluzione tecnica leggera e compatta, che non stravolge l’architettura dei motori su cui viene montata, Honda prevede di equipaggiare prossimamente con la E-Clutch diversi modelli della sua gamma moto con cambio manuale. Non resta che aspettare per vedere quali saranno...

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2023