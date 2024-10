Nuova Honda Prelude: la coupé che valorizza il passato guardando al futuro

È passato un anno da quando Honda ha confermato il rientro di uno dei modelli più emblematici della sua storia. Un'auto sportiva che ha affascinato e sedotto migliaia di clienti con le sue linee attraenti e oggi è quasi pronta a tornare sul mercato. In questi giorni si è fatto notare sulle strade tedesche uno dei primi prototipi mimetizzati della giapponese, che dovrebbe debuttare tra pochi mesi e queste foto della nuova Prelude mostrano sotto le pellicole azzurre che Honda ha lavorato molto bene partendo dal concept presentato la scorsa primavera.

Nuova Honda Prelude: stile affilato e moderno, che si trova ispirazione nel concept di un anno faDESIGN ISPIRATO AL CONCEPT La silhouette è diversa dal modello originale, ma l'essenza è la stessa, con la linea curva del tetto e la forte inclinazione del portellone posteriore, con un ampio lunotto, che conferisce una forma elegante e slanciata, pur con misure piuttosto compatte. Confrontando il prototipo con il concept, si vede che Honda lo ha valorizzato in pieno. I fari sono identici, così come la forma della griglia, con sottili lamelle in un frontale più affilato e aerodinamico. Anche le forme del paraurti anteriore e delle bocchette di raffreddamento sono le stesse. Visto dal polo opposto nella parte posteriore, vale lo stesso discorso, con luci posteriori grandi e a tutta larghezza. I passaruota sporgenti, soprattutto al posteriore, e le branchie aperte nella parte inferiore dei parafanghi anteriori, non solo sono ereditati dal concept, ma rafforzano notevolmente la qualità principale di questo nuovo modello Honda, che non è elettrico. Uno sguardo sotto il paraurti posteriore rivela chiaramente parte del tubo di scarico. Per quanto riguarda l’abitacolo non ci sono informazioni precise, probabilmente perché siamo a un livello di sviluppo tuttora prototipale.

Nuova Honda Prelude: silhouette affusolata, molto moderna e piacevoleARRIVO PREVISTO NEL 2026 La nuova Honda Prelude sarà lanciata tra un anno e mezzo e sarà messa in vendita nella seconda metà del 2026, con un potente motore ibrido sotto il cofano anteriore. La casa giapponese opterà per un’unità a benzina abbinata a un motore elettrico integrato nel cambio automatico, che svilupperà una potenza massima di oltre 200 CV, ma con gli accorgimenti necessari per trasmettere una sensazione più sportiva a guidatore e passeggeri.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/10/2024