Honda: torna la Prelude. Anticipazioni sulla nuova coupé ibrida

Al Goodwood Festival of Speed ​​2024, in programma dall'11 al 14 luglio, la casa dell'ala dorata presenta Honda Prelude Concept, che anticipa le forme di una coupé ibrida per il nuovo millennio. Qui sotto il video teaser, ma non sembra anche voi che un particolare richiami un altro costruttore? Parliamone...

IBRIDA, LO HA DETTO LUI ''La nuova Prelude non solo segna l'ultimo capitolo della nostra storia ibrida in continua evoluzione, ma è anche il prodotto di 25 anni di ricerca e sviluppo ibrido pionieristico. L'obiettivo è far sì che questo modello mantenga il suo DNA 'sportivo', fondendo perfettamente l'efficienza e i vantaggi ambientali della guida elettrificata con un'esperienza entusiasmante al volante'', dice Tomoyuki Yamagami, Ingegnere Capo Honda Motor.

Honda Prelude Concept, le luci anteriori

CHIAMALE, SE VUOI, CITAZIONI Dopo la presentazione della Prelude Concept al Japan Mobility Show lo scorso anno, la Prelude torna dunque in vista di un vero debutto commerciale, con una linea filante che unisce proporzioni simili a quelle della Toyota GR86 e un frontale che, tra luci e andamento tagliente, ha qualcosa della nuova Toyota Prius. Al posteriore campeggia il nome Prelude, che tuttavia è scritto con una grafia che può ricordare Porsche. Non trovate?

Honda Prelude Concept, vista laterale

COSA C'È SOTTO Quanto alla meccanica, sappiamo che sarà a trazione anteriore, con un motore full hybrid probabilmente derivato da quello della Honda Civic e:Hev, che già ora eroga 180 CV e 315 Nm di coppia, ma che sarà probabilmente più potente quando finirà sotto il cofano della Prelude. Stesso pianale della Civic? Al momento non possiamo dirlo, ma il sistema full hybrid dovrebbe contare molto sulla parte elettrica, per sensazioni di guida simili a quelli delle auto full-electric. Il motore termico, infatti, nell'ibrido Honda svolge in genere la funzione di generatore (mascherando l'effetto scooter con un trucco elettronico che simula delle cambiate fittizie) e si collega direttamente alle ruote solo ad alta velocità, tramite la chiusura di una frizione a controllo automatico.

Honda Prelude Concept, lo spoiler

QUANDO ARRIVA Per ora la maquette che vedete in foto mostra cerchi da 20 pollici con dischi freno non tanto grandi, ma lavorati da pinze freno Brembo. Nessun dettaglio sugli interni, neppure presenti sul modello in scala reale qui presentato, ma pare certo che l'architettura sarà di tipo 2+2, proprio come sulla GR86. Visto che l'auto mostrata a Goodwood non è che un modello statico, è probabile che il debutto della Prelude in forma definitiva avverà nel corso del 2025, per arrivare nelle concessionarie entro la fine dello stesso anno o più probabilmente l'inizio del 2026. Forse quando ormai la Toyota GR86 sarà già uscita dal mercato. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/07/2024