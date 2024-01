Nuova Honda NSX elettrica, il boss conferma. Ecco cosa sappiamo

Se c'è un merito da riconoscere ad Honda, questo è la continua ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per i propri veicoli. Non a caso, il marchio giapponese è il più grande Costruttore al mondo di motori: auto, moto, marina, motogeneratori e turbine. Insomma, se c'è qualcuno che non dovrebbe temere la transizione energetica, è proprio Honda. Considerando anche che l'elettrificazione è ormai un caposaldo della strategia di prodotto, almeno dai tempi della rinata NSX nel 2012. A proposito della quale, sembra ormai certo - come riferiscono i colleghi di Autocar UK - che la prossima New Sportcar Xperimental sarà totalmente elettrica: ''Al Centro Ricerca & Sviluppo abbiamo già una vettura sportiva elettrica pronta''. A parlare è Toshishiro Mibe, CEO di Honda. E se lo dice lui...

La prossima Honda NSX sarà soltanto elettrica

LA PRIMA 0 SERIES? Il top manager si è ovviamente ben guardato dall'anticipare troppe informazioni, limitandosi a confermare l'esistenza del progetto e il suo avanzato stato di sviluppo. Secondo quanto si può supporre sulla base delle dichiarazioni, la prossima NSX sarà probabilmente il prodotto di punta della gamma ''0'' presentata di recente al CES 2024 di Las Vegas (qui tutte le informazioni a riguardo). Secondo Mibe, gli sforzi di Honda si stanno concentrando soprattutto sul proporre una vettura certamente innovativa, ma che mantenga e proponga un elevato piacere di guida. Il divertimento, dunque, è al centro del progetto e, in questo, Honda ha già dimostrato di essere allineata al proprio rivale Toyota che, oltre a essere un grande difensore del motore a combustione (per bocca del suo presidente), ha sempre affermato che le automobili sportive, anche se elettriche, continueranno a far divertire gli automobilisti.

NUOVE TECNOLOGIE Sin dalla prima nel 1990, la NSX è stata un laboratorio sperimentale per Honda. Il modello nato nel 2012 ha proposto un'unità di potenza ibrida di nuova generazione che ha anticipato una tendenza che si sarebbe poi affermata negli anni successivi. Dunque per la prossima - e prima - NSX elettrica, le aspettative sono quelle di un'automobile che sorprenda e proietti Honda verso una nuova dimensione di prestazioni. Sicuramente il profilo della vettura sarà basso e aerodinamico, mentre per quanto riguarda lo schema propulsivo, sembra scontata l'adozione di un doppio motore elettrico per la trazione integrale. Anche la batteria sarà progettata per essere più leggera e sottile, per non compromettere il peso complessivo dell'auto. L'abitacolo sarà progettato per essere minimalista e con un'ergonomia di utilizzo che assicuri il massimo coinvolgimento di guida. Per quanto riguarda i tempi, la NSX elettrica non arriverà prima del 2026.

