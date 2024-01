CES 2024: Honda "0", ecco il futuro a... zero emissioni!

Presentandosi al CES 2024 di Las Vegas, Honda ha svelato la sua ultima creazione, la ''Serie 0'', una nuova gamma di veicoli elettrici che sarà lanciata a livello globale a partire dal 2026. L'annuncio è stato accompagnato dalla presentazione mondiale di due modelli di concept, denominati Saloon e Space-Hub. Inoltre, Honda ha rivelato il nuovo marchio ''H'' che sarà dedicato esclusivamente ai modelli EV di prossima generazione. Sotto il motto globale ''The Power of Dreams - How we move you'', il marchio giapponese si impegna a creare prodotti e servizi di mobilità che consentano alle persone di superare le limitazioni di tempo e luogo, potenziando le loro capacità e possibilità. L'obiettivo è sostenere la transizione energetica e ridurre al minimo le emissioni di CO2 entro il 2050.

Honda CES2024: la nuova Serie 0 debutterà prima negli USA

VERSO LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA La Serie 0 di Honda simboleggia una trasformazione significativa in linea con il suo slogan globale e la politica di elettrificazione. Il nome della serie rappresenta la determinazione di Honda nel raccogliere la sfida di progettare una nuova gamma di veicoli elettrici partendo da zero, tornando alle radici come produttore di automobili. Il debutto globale della Serie 0 avverrà nel 2026, con il primo modello che sarà introdotto negli Stati Uniti d'America, seguiti da Giappone, Asia, Europa, Africa, Medio Oriente e Sud America. Honda si propone di raggiungere la neutralità carbonica per tutti i suoi prodotti e attività aziendali entro il 2050, puntando al 100% di vendite globali di EV e FCEV entro il 2040.

Honda CES2024: la prossima generazione di veicoli avrà tecnologie innovative

TECNOLOGIE FUTURISTICHE I modelli della Serie 0 presenteranno caratteristiche innovative, tra cui assi elettrici con elevata efficienza di conversione di potenza, batterie leggere e ad alta densità e prestazioni aerodinamiche eccellenti, consentendo un'autonomia sufficiente con una capacità di batteria ridotta. Per superare le sfide di ''tempo di ricarica'' e ''degradazione della batteria'', Honda promette prestazioni di ricarica rapida dal 15% all'80% in soli 10-15 minuti, insieme a una minima perdita di capacità degli accumulatori nel corso degli anni. Con l'applicazione della tecnologia di controllo del sistema basata su dati di guida provenienti da oltre 1 milione di veicoli elettrificati Honda, l'azienda sta sviluppando una serie di interventi volti a limitare la perdita di efficacia della batteria al di sotto del 10% dopo 10 anni di utilizzo.

Honda CES2024: gli interni sono molto accoglienti

Il NUOVO LOGO HONDA In un'ottica di maggiore sostenibilità, Honda ha preso anche la decisione di dare vita al nuovo logo ''H'' che incarna l'essenza delle automobili costruite. Questa scelta mira a imprimere un decisivo e anche simbolico momento di trasformazione. L'espressione di questo nuovo design, che vorrebbe raffigurare due mani protese in avanti, simboleggia l'impegno totale di Honda nel potenziare le possibilità della mobilità e nell'offrire un servizio autentico alle esigenze degli utilizzatori delle vetture elettriche Honda. Il nuovo logo ''H'' sarà adottato sui modelli di vetture elettriche di prossima generazione prodotte dalla Casa giapponese, inclusi, ovviamente, i modelli della Serie 0.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 10/01/2024