Honda pensa al futuro: ecco le prove che CR-V fuel cell sta arrivando

Sono solo tre foto, ma estremamente significative. Tre immagini che ci mostrano il prototipo di una Honda CR-V davvero molto speciale, beccato casualmente su una strada negli Stati Uniti. Ma facciamo un passo indietro. Honda ha confermato l'introduzione di un propulsore a celle a combustibile a idrogeno che andrà a equipaggiare proprio il SUV compatto CR-V di sesta generazione e quello che vedete è proprio il muletto di un esemplare fuel cell a conferma che i collaudi su strada sono ben avviati. Ciò segna un cambiamento epocale per la Casa giapponese, che si prepara a mettere in produzione la CR-V a idrogeno a partire dal 2024.

Honda CR-V a idrogeno: le prime foto del muletto beccato negli Stati Uniti

SARÀ COSTRUITA IN AMERICA Il sito produttivo è già stato individuato e sarà il Performance Manufacturing Center in Ohio, noto per la realizzazione di veicoli come la supersportiva NSX; da qui le foto spia che arrivano dagli Stati Uniti. La mossa di mettere a regime un modello a emissioni (quasi) zero è strategica e in linea con gli ambiziosi obiettivi di Honda in materia di ambiente, che puntano a un futuro in cui tutte le vendite globali comprendano veicoli elettrici (EV) e veicoli a celle a combustibile (FCEV) entro il 2040. Sebbene i dettagli specifici del propulsore e la disponibilità sul mercato rimangano segreti, si prevede che ulteriori informazioni sulla CR-V FCEV arriveranno nel corso del prossimo anno, probabilmente prima del suo lancio previsto, salvo contrattempi, per il 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/12/2023