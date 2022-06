Nuova Honda CR-V 2023, ecco la prima immagine degli interni

Solo qualche settimana fa abbiamo pubblicato le prime immagini del nuovo SUV medio di Honda, che si prepara al debutto della sesta generazione. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 12 luglio, e quello che ci aspetta è uno stile “moderno e sportivo”, ma com’è fatta fuori l’auto lo sappiamo già.

Nuovo Honda CR-V: le prime immagini dei gruppi ottici posteriori

E DENTRO? Per quanto riguarda gli interni della prossima Honda CR-V, la casa giapponese promette che saranno più “ricercati”, con “lavorazioni artigianali premium” e “ancor più spazio”. In abitacolo possiamo aspettarci un “interno confortevole e tecnologico, perfetto per la vita di tutti i giorni e per le avventure del fine settimana”. In attesa di scoprire se è vero, la foto uscita oggi mostra una plancia che riprende lo stile della nuova Civic appena presentata.

Nuovo Honda CR-V: le prime immagini ufficiali degli interni

MANUALE O AUTOMATICO? La plancia si sviluppa in senso orizzontale, con la strumentazione raccolta nella palpebra dietro al volante e lo schermo touch dell’infotainment (di dimensioni diverse a seconda dell’allestimento) a sbalzo. Al centro della console, i comandi - fisici - per il climatizzatore, il tasto dell’hazard e le originali rotelle per la regolazione dei flussi d’aria. Il tunnel centrale ospita il cambio (manuale, in questa immagine), i comandi per la scelta della modalità di guida e l’Hill Descent Control, oltre all’immancabile piastra per la ricarica wireless degli smartphone.

Nuova Honda CR-V 2023

MOTORIZZAZIONI Non ci sono ancora indicazioni ufficiali per quanto riguarda le motorizzazioni, ma Honda ha già fatto sapere che il nuovo modello avrà un “sistema ibrido più avanzato capace di garantire un’esperienza di guida più sportiva”. Oltre al già disponibile 2.0 ibrido da 184 CV, prevedibile l’arrivo dell’ottimo powertrain full hybrid 1.5 di HR-V (qui la nostra prova). Maggiori informazioni il prossimo 12 luglio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/06/2022