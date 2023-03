Honda CR-V Hybrid Racer: quando il SUV sportivo non ti basta più... (Video)

In passato abbiamo già visto SUV e crossover trasformati in bombardoni da pista con assetto a due dita da terra e motori super pompati. Ma quello che ci mostra oggi Honda, quasi certamente, li batte tutti. Guardate cosa è riuscita a tiare fuori dal cilindro la Casa Giapponese, mettendo mano a un onesto e tranquillo SUV ibrido come CR-V Hybrid di ultima generazione. Se aggiungete “Racer” al nome originale, ecco servito su un piatto d’argento il SUV più selvaggio degli ultimi tempi, che nasconde una powerunit Honda destinata alle gare americane Indy Car del 2024. Infatti, montato al centro di questo mostro su quattro ruote si trova un V6 biturbo elettrificato da 2,2 litri che funziona con carburante rinnovabile al 100%. Questa unità è dotata di enormi turbocompressori Borg Warner EFR7163, un sistema di gestione del motore McLaren Applied Technologies Tag 400i, un generatore per il motore elettrico Empel e un sistema di accumulo di energia a supercondensatori Skeleton, accoppiato a una trasmissione a sei rapporti X-TRAC con cambio al volante Mega-Line. La potenza totale è di – udite, udite – circa 800 cavalli. Vogliamo guardare questo prodigio della tecnica e del motorsport?

UNA MONOPOSTO SOTTO MENTITE SPOGLIE “Questo prototipo è una vera bestia IndyCar nei panni di una pecorella quale è la Honda CR-V”, ha dichiarato David Salters, presidente e direttore tecnico di Honda Performance Development. “La CR-V Hybrid Racer è il nostro 'laboratorio elettrificato mobile' per esplorare fin dove si potranno spingere i talenti di HPD e Honda con elettrificazione, tecnologia ibrida e carburanti rinnovabili al 100%. Incarna l'etica del divertimento alla guida di Honda e mette in mostra l'elettrificazione oltre a risvegliare la nostra cultura automobilistica e il patrimonio delle corse”. La CR-V Hybrid Racer non condivide quasi nulla con la versione standard. Sotto la carrozzeria con le sembianze della sesta generazione del SUV giapponese c’è un telaio tubolare in acciaio. La parte inferiore è realizzata con una struttura in composito di carbonio, inclusi lo splitter anteriore e i parafanghi.

Honda CR-V Hybrid Racer: il super SUV derivato dalla Formula Indy C’È ANCHE UN PO’ DI MADE IN ITALY Un portellone posteriore si solleva per rivelare la powerunit, inoltre c’è altra componentistica racing, come la sospensione anteriore e i freni anteriori Brembo da 380 mm dell'Acura NSX GT-3 Evo22, la sospensione posteriore e i freni Brembo da 355 mm della Dallara IR-18 Indy Car, pneumatici Firestone Firehawk Indy 500 Ultra-High Performance e cerchi in lega a due pezzi 2Elle Engineering. I fan della Indy Car avranno la possibilità di vedere da vicino la CR-V Hybrid Racer in occasione della gara di apertura del campionato sulla pista di St. Petersburg, in Florida, dal 3 al 5 marzo. Ma il prototipo sarà esposto anche in altri appuntamenti durante tutto l'anno, comprese quelle a Long Beach, Alabama, Toronto, Monterey. Difficile vedere la super CR-V anche in Europa, per adesso bisogna accontentarsi delle immagini che vi mostriamo.

