Honda scansati: arriva Arma, il monopattino elettrico più piccolo del mondo

Ripiegato è grande quanto un pacchetto di carta per fotocopie: parliamo di Arma, un monopattino elettrico pieghevole giapponese che mira a strappare dalle mani di Honda Motocompacto il record per il più piccolo del suo genere. Molti i vantaggi di una simile compattezza, ma un solo grande problema: Arma è per ora un progetto alla ricerca di fondi sulla piattaforma social Kickstarter. Vale la pena scommetterci? Guarda il video qui sotto, che poi ne riparliamo.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE Il paragone con i fogli formato A4 non è una boutade, visto che in soli 30 secondi - dice l'Azienda - Arma si ripiega in un parallelepipedo di 297 x 210 x 96 mm, per un peso di 4,5 kg. Trasportarlo nello zaino, insomma, è facile e lo mette al riparo dai soliti malintenzionati. Una volta riaperto, porta fino a 100 kg a una velocità massima di 24 km/h; autonomia massima 11 km e 2 ore per una ricarica completa. Questi i dati del prototipo, che potrebbero anche migliorare una volta che verrà avviata la produzione in serie. Interessante che il concept preveda la batteria sostituibile, così da moltiplicare facilmente la percorrenza. Ciascuna batteria extra costa circa 146 euro.

Arma, le caratteristiche del monopattino elettrico

QUANTO COSTA E DOVE SI COMPRA La raccolta fondi su Kickstarter sembra procedere bene, visto che la prima tranche di 32.369 euro è già stata raggiunta (la cifra cambia in continuazione per le fluttuazioni della moneta giapponese). Anzi di più, i finanziamenti nel momento in cui scriviamo, a 42 giorni dalla fine della raccolta, superano abbondantemente il doppio di quanto richiesto. La sfida, però, non è ancora vinta, perché pare che il totale da raggiungere sia, in realtà, di circa 136.000 euro. Fatto sta che il primo lotto di monopattini scontati per i cosiddetti ''early bird'' sono andati esauriti a un prezzo di 820 euro circa. Ora ne rimane un centinaio da comprare online sulla pagina del progetto a poco più di 1.000 euro, mentre il prezzo finale si aggirerà sui 1.360 euro e spiccioli. Le consegne inizieranno a luglio 2024: l'azienda spedisce in tutto il mondo e applica circa 136 euro di spese di spedizione, ma i costi doganali non sono compresi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2023