Stiloso e sofisticato: Bo M, il monopattino elettrico da 2.500 euro

Realizzare un monopattino stiloso ed elegante non è certo impresa facile, ma non impossibile. Così almeno pensano Oscar Morgan e Harry Wills, ex ingegnere e designer rispettivamente della scuderia Williams di F1 e del gruppo Jaguar Land Rover, che lo scorso anno hanno presentato il concept per un nuovo monopattino elettrico: si chiama Bo M, ed è finalmente pronto per entrare in produzione. I preordini sono già aperti (con una caparra di 100 sterline) sul sito ufficiale, e le consegne previste per febbraio 2024.

Bo M, vista laterale

CHE STILE! Le immagini parlano da sole, e mostrano un monopattino davvero elegante e unico, dalle linee essenziali e ordinatissime. Il telaio d’alluminio, realizzato in un pezzo unico, disegna una curva senza interruzioni: oltre ad avvantaggiare l’estetica, una simile soluzione ha permesso di nascondere all’interno del piantone lo sterzo, che poggia su un manubrio da 580 mm. La pedana è lunga 93 cm ed è rivestita con materiale antivibrazioni spesso 11 mm, mutuato dalle scarpe da running. In questo modo, assicurano i progettisti, è stato possibile eliminare le sospensioni senza sacrificare il comfort del guidatore, a cui contribuiscono anche le ruote da 10” di diametro, con camera d’aria.

Bo M, il telaio è un monoblocco di alluminio

SAFESTEER Ed è sempre nel piantone che si nasconde anche uno degli elementi unici del Bo M, la tecnologia brevettata Safesteer, un sistema di sterzo che migliora la stabilità del monopattino sulle buche e sulle asperità della strada. La tecnologia Safesteer si basa sul lavoro di due molle contrapposte, alloggiate all’interno di un meccanismo che corregge in maniera naturale l’angolo di sterzata, dando la sensazione di star girando una ruota di maggiori dimensioni.

Bo M, la pedana è in materiale morbido

PRESTAZIONI Il motore, alloggiato nella ruota posteriore, ha una potenza nominale di 500W e una di picco di ben 1.200W, un record per questo genere di mezzi, e una coppia di 30 Nm. La velocità massima è di 35 km/h (ma verrà bloccata elettronicamente per i paesi come l’Italia, che fissano a 25 km/h il limite massimo), mentre la batteria da 655 Wh assicura un’autonomia di almeno 50 km. L’impianto frenante prevede un tamburo all’anteriore e un freno elettronico con rigenerazione al posteriore, controllati da due manopole separate.

Bo M, lo sblocco tramite NFC

TUTTO IL RESTO Completano la dotazione del Bo M le luci diurne da 800 lumen abbinate alla firma luminosa nella parte bassa del piantone, la app per Android e iOS per gestire le principali funzioni del veicolo e lo sblocco tramite NFC sul proprio smartphone, che dispone anche di un supporto integrato nel manubrio.

SCHEDA TECNICA DI BO M

Telaio Alluminio Motore 500W, potenza di picco 1.200W Coppia 30 Nm Velocità massima 35 km/h Batteria 655 kWh Freni anteriore tamburo, posteriore e-brake Autonomia 50 km Dimensioni 1.204 x 1.130 x 590 mm Luci ant. 800 lumen, post. 60 lumen e 34 LED Pneumatici 10'' x 2.5'' con camera d'aria Peso 22 kg Peso massimo conducente 100 kg Certificazione IP IP65 Prezzo 2.249 sterline (circa 2.500 euro)

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/09/2023