Niu alza l’asticella dei monopattini: ecco i nuovi KQi Air X e KQi Air in fibra di carbonio

Ultraleggeri e maneggevoli: ecco - anche in video - i due nuovi monopattini elettrici di Niu. In vendita dal 19 settembre

Anche per i monopattini arrivano i primi telai in fibra di carbonio, materiale estremamente leggero che ben si presta a un mezzo fatto - anche - per essere portato a mano, su e giù dai mezzi pubblici o anche solo dal bagagliaio della propria automobile. All’ultima edizione della fiera di elettronica IFA di Berlino Niu ha presentato due nuovi monopattini elettrici, KQi Air X e KQi Air. Il primo ha un telaio interamente in fibra di carbonio realizzato in un unico stampo, il secondo con una miscela di fibra di carbonio (70%) e magnesio (30%): l’utilizzo di questi materiali ha permesso di ridurre sensibilmente il peso dei monopattini, rispettivamente di soli 11,7 e 11,9 kg. Il Niu KQi Air X sarà disponibile con un design in fibra di carbonio arricchito da un inserto dorato, mentre il KQi Air potrà averlo in color argento o rosso.

Niu KQi Air X e KQi Air: poco più di 11 kg

NON MANCA NIENTE Per quanto riguarda il comfort di marcia, il manubrio è largo 54 cm, mentre la pedana è molto ampia, per un appoggio confortevole di entrambi i piedi. Non ci sono sospensioni, ma le ruote da 9,5” tubeless dovrebbero garantire un discreto assorbimento di asperità e piccole buche. L’impianto frenante prevede un disco all’anteriore e la frenata rigenerativa al posteriore. Oltre alla caratteristica luce anteriore e quella posteriore che lampeggia in caso di frenata, i Niu KQi Air prevedono gli indicatori di direzione alle estremità del manubrio e anche un comodo clacson elettrico.

Niu KQi Air X e KQi Air: il generoso display a LED sul manubrio

POTENZA Il motore posteriore ha una potenza di 350 W (700 W di picco), che permette al monopattino di superare in scioltezza pendenze fino al 20%, mentre la batteria da quasi mezzo kWh garantisce un’autonomia di 50 km. La ricarica rapida permette di fare il “pieno” in meno di cinque ore da una normale presa di casa.

QUANTA TECNOLOGIA! Ogni monopattino viene venduto con due schede NFC da avvicinare al generoso display a LED, che sbloccano il motore prima di partire. La app di Niu, gratuita e disponibile per Android e iOS, consente di svolgere la stessa operazione, ma anche di personalizzare molte funzioni del monopattino:

Attivare la modalità di avviamento con o senza spinta

Limitare la capacità di carica della batteria per preservarne la durata ( come sulle auto elettriche )

della batteria per preservarne la durata ( ) Limitare la velocità massima

Variare il livello della frenata rigenerativa

Selezionare l’erogazione dell’acceleratore

Niu KQi Air X e KQi Air: leggero e maneggevole

PREZZO, QUANDO ARRIVA I nuovi monopattini KQi Air X e KQi Air saranno in prevendita sullo store ufficiale di Niu a partire dal prossimo 19 settembre, con un prezzo di lancio rispettivamente di 1.399 euro e 949 euro. Le consegne, e l’arrivo nei negozi e presso la grande distribuzione è invece prevista per il mese di dicembre.

SCHEDA TECNICA NIU KQI AIR / KQI AIR X

Potenza nominale/picco 350 W / 700 W Autonomia 50 km Velocità massima 25km/h Telaio Fibra di carbonio Freno Anteriore a disco, regen posteriore Luci Anteriore, frecce, posteriore con stop Modalità di guida E-Save / Sport / Dynamic / Pedestrian Diametro ruote 9,5'' tubeless Impermeabilità IP54 Avviamento Chiave NFC Batteria 451,2 Wh Tempo di ricarica 5 ore Peso 11,7/11,9 kg Peso massimo conducente 120 kg Dimensioni 113,9 x 19 x 118,6 cm

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/09/2023