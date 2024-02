Honda CR-V Fuel Cell: va a idrogeno o va a batterie? Va con entrambi. Video

Buona idea, l'idrogeno. Peccato manchino stazioni di rifornimento, rare come l'acqua nel deserto. Soluzione: l'auto (elettrica) a idrogeno, ma con a bordo una sorgente alternativa di energia. Cioè la cosa più semplice che può balzarti in mente: sì, una batteria. Nuova Honda CR-V FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) debutterà nel corso del 2024: le funzionalità extra rese possibili dalla presenza di un pacco batteria sono proprio l'oggetto del breve video pubblicato sui canali social del brand giapponese.

DUAL ENERGY Quando entrerà in produzione, Honda CR-V FCEV sarà uno dei rarissimi esempi (se non l'unico) di veicolo in grado di combinare un propulsore a celle a combustibile a idrogeno con un tradizionale pacco batteria. Significa cioè che l'auto, in assenza di una pompa di idrogeno nelle vicinanze, può essere ricaricata come un comune veicolo elettrico e affrancarsi dalla rete di rifornimento di H2, ancor più limitata che non la rete di colonnine di ricarica (se poi vivi nel Wyoming e non trovi colonnine manco manco a piangere, problemi tuoi). Doppia fonte di energia e non solo: la funzione di ricarica bidirezionale consentirà ai proprietari di utilizzare la carica della batteria per alimentare altri dispositivi elettronici, come la caffettiera mostrata nel video teaser.

Le batterie restituiscono indietro l'energia

RANGE EXTENDER Honda deve ancora annunciare la capacità della batteria o la dimensione dei serbatoi dell'idrogeno, quindi nessuno conosce la reale autonomia del modello, che si prospetta in ogni caso interessante. Si dice nel frattempo che il nuovo motore elettrico, sviluppato in collaborazione con General Motors, costi un terzo in più rispetto a quello in dotazione alla pionieristica Honda Clarity Fuel Cell, pur essendo due volte più durevole.

Honda CR-V FCEV, la produzione dista solo qualche mese

NON PER NOI Visivamente, la particolarissima Honda CR-V ''dual energy'' - in video, ancora in abito mimetico - si differenzia dalla CR-V con propulsori ibridi essenzialmente per il design del frontale, con una griglia più sottile e prese d'aria di maggiori dimensioni. Altre modifiche includono l'aggiunta di una porta di ricarica sul parafango anteriore e i gruppi ottici posteriori trasparenti. Honda CR-V FCEV sarà prodotta nello stabilimento di Marysville in Ohio. Almeno inizialmente, sarà in vendita soltanto in Nord America e in Giappone, e non in Europa. A meno che, un passo alla volta, la filosofia dell'alimentazione a idrogeno non trovi un territorio fertile anche dalle nostre parti. A occhio e croce, i tempi sono ancora acerbi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/02/2024