In video, Honda HR-V restyling. Novità? Poche (e ben nascoste) ma buone

Interventi al look esterno e alla suite dei sistemi di sicurezza. Sempre e solo Hybrid. In Italia entro fine 2024? Un paio di video

Come ti distrai, la ''Super Liga'' dei SUV di taglia compatta ti castiga. E dalla zona Champions, ti ritrovi in fondo alla classifica. E così Honda HR-V attuale generazione (la numero tre), a tre anni dal debutto (2021) accetta un leggero ritoccchino. Per restare sulla breccia, dovrebbe bastare. Un micro video per farsi un'idea. Ah, le fotografie (vedi gallery) si riferiscono al modello per il mercato UK, con guida a destra (quelle, abbiamo).

IN DIFESA Al giorno d'oggi, HR-V è il modello Honda più venduto in tutta Europa e SUV che vince non si cambia (troppo): così vogliono le leggi di mercato. Le modifiche di stile consistono in una griglia di nuova forma e un paraurti anteriore più affilato, con finiture completamente nere per attribuire all'auto un aspetto più deciso. A loro volta, i nuovi gruppi ottici anteriori presentano interni oscurati e una firma luminosa diurna più evidente. Viene aggiornata anche la barra luminosa a LED al posteriore. Tre nuovi colori di vernice: Sage Green, Seabed Blue e Urban Grey.

Griglia di nuovo design

PIÙ COMFORT Gli interni ricevono interventi altrettanto sottili: la console centrale viene riprofilata per rendere più facile l'accesso al pad di ricarica wireless. Honda sostiene inoltre che migliorano insonorizzazione e privacy (i vetri posteriori oscurati sono di serie). In Gran Bretagna, fa la sua comparsa il nuovo allestimento Advance Plus: tetto in vetro, un set esclusivo di cerchi in lega, inoltre paraurti, passaruota e altre finiture esterne in tinta carrozzeria e contrastate da una griglia ''Crystal Black''. E a proposito di interni: altro breve video.

PER LA GUIDA Nulla cambia lato propulsore, ed è una gran bella notizia: sotto il cofano, sempre il solito, affidabile, piacevole, 4 cilindri 1,5 litri full hybrid da 131 cv e meno di 5,0 l/100 km. Alternative? No, solo full hybrid (e:HEV), prendere o lasciare. La suite di tecnologia di sicurezza e assistenza alla guida ''Honda Sensing'', di serie sin dalla entry level, ora include un sistema di telecamere con vista a 360 gradi, attivabile a touchscreen. Alcuni dei sistemi di sicurezza attiva sono stati inoltre aggiornati per ridurre la loro intrusione durante la guida, mentre l'assistenza agli ingorghi è stata potenziata per fornire supporto allo sterzo da fermo.

ADAS più ''intelligenti''

IL LANCIO In UK, Honda HR-V restyling sarà in vendita entro fine settembre. In Italia, ci aspettiamo che la commercializzazione non tardi comunque oltre il quarto trimestre 2024. Ci aspettiamo anche un leggero aumento prezzi, che oggi partono da 34.500 euro (Advanced).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/09/2024