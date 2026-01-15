Honda Prelude: la vuoi più cattiva? Ecco la Mugen Spec.III, stile racing in edizione limitata

L'elaborazione punta su aerodinamica più spinta con elementi in fibra di carbonio e scarico sportivo. Tiratura di soli sedici pezzi e prezzo di circa 9.000 euro, ma dovrete essere sorteggiati

La Honda Prelude ha suscitato opinioni contrastanti fin dal suo ritorno (guarda la prova video di Honda Prelude). Per alcuni rappresenta un omaggio coerente al nome storico, per altri una normale coupé derivata dalla Civic con un posizionamento ambizioso.

Il tuning per la coupé Honda

In ogni caso, Honda ha investito molto nel progetto e non sorprende che la nuova Prelude si presti a interpretazioni più sportive, soprattutto nel mondo del tuning.

Mugen Prelude Spec.III: la coupé con kit aerodinamico, cerchi in lega e impianto di scarico

Dalla pista alla strada: l’interpretazione Mugen

Accanto alla HRC Prelude Concept sviluppata dalla divisione racing ufficiale, entra in scena Mugen, storica factory legata a Honda (guarda la homepage di Mugen). La Mugen Prelude Spec.III è una elaborazione in tiratura estremamente limitata, pensata per i proprietari della sportiva giapponese e proposta come kit di trasformazione.

Aerodinamica spinta e fibra di carbonio

Il cuore del progetto è l’estetica, con un pacchetto aerodinamico completo realizzato in fibra di carbonio. L’obiettivo è rafforzare l’immagine sportiva della sportiva giapponese senza modificarne la struttura tecnica.

Il kit Mugen comprende:

splitter anteriore

minigonne laterali

spoiler posteriore

diffusore posteriore

calotte degli specchietti

cerchi in lega leggera

decalcomanie dedicate

Mugen Prelude Spec.III: dettaglio su cerchi in lega leggera esclusivi e pinze freno blu

Nessun upgrade al motore, ma sound più coinvolgente

Chi si aspettava un deciso salto prestazionale resterà un po’ deluso: gli interventi meccanici si limitano allo scarico sportivo, tuttalpiù ai cerchi in lega leggera. Secondo Mugen, il sistema è stato sviluppato specificamente per la Prelude, “con un sound più profondo, lineare e coinvolgente, soprattutto in abbinamento al cambio Honda S+Shift”.

Mugen Prelude Spec.III: sedici esemplari a circa 9.000 euro aggiudicati tramite sorteggio

Produzione limitata e prezzo

La Mugen Prelude Spec.III sarà realizzata in soli sedici esemplari. Come da tradizione giapponese, gli acquirenti saranno selezionati tramite sorteggio e dovranno fornire la propria auto.

Il costo dell’elaborazione è di 1,65 milioni di yen, circa 9.000 euro. Poiché Mugen (tecnicamente ora M-TEC Company, ma opera ancora come Mugen) è un'azienda privata, il kit sarà di fatto marchiato OEM e venduto in tutto il mondo presso le concessionarie Honda (guarda la homepage di Honda Italia).

Quindi, per tutti coloro che vogliono aggiungere un po’ di pepe alla loro sportiva Honda, questo tuning di Mugen può essere la scelta giusta. Niente di estremo, ma un vestito e una voce di scarico più racing regalerebbero un pizzico di personalità aggiuntiva alla Prelude, siete d’accordo?

15/01/2026