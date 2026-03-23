LiveWire One, taglio dei prezzi per competere con la nuova Honda WN7

LiveWire ha tagliato il prezzo della LiveWire One in Europa di circa 10.000 euro nel tentativo di rendere più competitiva la moto elettrica, soprattutto nei confronti della nuova Honda WN7 che abbiamo avuto di modo di provare da poco. Il modello giapponese è tutto nuovo e sulle strade arriverà a breve. Pare che LiveWire, cioè la divisione di Harley-Davidson che si occupa di moto elettriche, stia provando a mantenere competitiva la One, per quanto non sia un modello recente. Ecco quindi arrivare questo importante taglio del prezzo.

Quanto costa adesso la moto elettrica?

Quando Harley Davidson aveva lanciato la LiveWire nel 2019, il suo prezzo in Europa superava i 30.000 euro. Successivamente, con l'arrivo della divisione LiveWire e il cambio del nome della moto in LiveWire One, ci fu una prima riduzione del listino a circa 25.000 euro. Tuttavia, il prezzo della nuova Honda WN7 è di poco superiore ai 15.000 euro. Insomma, una differenza davvero importante e poco conta che il modello Harley abbia un po' di autonomia in più. La differenza di costo è troppo marcata.

Harley-Davidson LiveWire: dettaglio del finto serbatoio

Dunque, quanto costa adesso la LiveWire One in Europa, anzi in Italia? Si parte da 15.190 euro. Un po' di concorrenza in più è bastata al marchio americano per rendere più accessibile la sua moto elettrica. Ricordiamo che le specifiche tecniche parlano di un motore da 100 CV che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 177 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 15,4 kWh che permette 235 km di autonoma in ambito urbano. Si scende a 174 km a una velocità sostenuta di 88 km/h. Interessante, c'è il supporto alla ricarica rapida in corrente continua.

La S2 non cambia

Taglio dei prezzi per la One, ma nulla per la S2 che nella versione meno ''costosa'' costa poco più di 12.500 euro. Differenza di prezzo di meno di 3.000 euro ma con specifiche tecniche a vantaggio e non di poco della One che quindi diventa complessivamente molto appetibile.

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