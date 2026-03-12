NorthForge Dispatch, ecco la moto elettrica militare per le missioni speciali di guerra

NorthForge Mobility è una piccola azienda canadese che sta lavorando ad un progetto ambizioso e cioè quello di una moto elettrica ad uso esclusivamente militare. L'azienda, nata da una costola di eOutdoors, una realtà che si occupa di mobilità elettrica con sede in Alberta, è stata creata con l'obiettivo di realizzare una piattaforma di veicoli elettrici leggeri da utilizzare in scenari di guerra. Il primo progetto, cioè la prima moto, si chiama NorthForge Dispatch ed è destinata a missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Un progetto che non arriva a caso in quanto, stando alla stampa locale, in questo periodo il Canada sta rafforzando la propria industria nazionale della difesa.

Perché una moto elettrica?

Non è una scelta green ma piuttosto tattica. Dispatch è progettata per colmare le carenze riscontrate nei veicoli militari convenzionali durante i recenti conflitti. Infatti, disponendo di motori endotermici, fanno rumore ed emettono calore, tutti elementi che rendono i veicoli facilmente individuabili. Una moto con motore elettrico, invece, riduce le tracce acustiche e termiche, risultando così più difficilmente individuabile da strumenti di sorveglianza. Aspetto molto importante dato che, come accennavamo all'inizio, Dispatch nasce per le missioni di ricognizione e di intelligence dove essere ''invisibili'' o quasi è molto importante.

NorthForge Dispatch

Resistenza e robustezza sono altri parametri chiave. Infatti, la moto è inoltre progettata per funzionare in ambienti estremi, con un intervallo di temperatura che va da meno 35 gradi a più 45 gradi. Dispatch adotta poi una struttura modulare pensata per facilitare le operazioni di riparazione sul campo. Inoltre, sarà garantirà una vita operativa di almeno 10 anni. Insomma, si punta sulla durata nel tempo e sulla facilità operativa come elementi imprescindibili visti gli ambiti in cui la moto elettrica dovrà essere utilizzata. Aspetto interessante, la batteria potrà essere sfruttata come una sorta di powerbank per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Il progetto è supportato da un consorzio di partner canadesi che forniscono batterie, competenze produttive e capacità ingegneristiche. NorthForge afferma che questo approccio le consente di muoversi rapidamente mantenendo una catena di approvvigionamento completamente nazionale. Nei conflitti c'è un uso sempre maggiore della tecnologia sui campi di battaglia. Per tale motivo, l'azienda ritiene che veicoli elettrici leggeri e silenziosi come il Dispatch potrebbero diventare un nuovo prezioso strumento di mobilità per le forze militari. Il progetto è in fase di sviluppo e per il momento non sappiamo ancora quali saranno le specifiche tecniche della moto elettrica. Dettagli non di poco conto perché permetteranno di capire davvero la realtà utilità di questa moto elettrica in ambito militare, in scenari di guerra dove certamente non si può aspettare ore per effettuare un pieno di energia o disporre di autonomie ridotte. Le immagini condivise dall'azienda canadese fanno comunque già capire in che direzione si sta muovendo.

Fonte: Electrek

