Zero S 2024, nel video live da EICMA 2023 la nuova moto elettrica

Zero S 2024, come cambia la 125 elettrica nel video live da EICMA 2023: autonomia, prezzo, tempi di ricarica, velocità

A EICMA 2023 Zero Motorcycles svela l’inedita Zero S MY24, basata sulla performante piattaforma delle sorelle maggiori ma immatricolabile come 11 kW (15 CV), così da poterla guidare con la patente A1 o con la normale patente B dell'auto. In pratica fa le veci di una 125 cc, ma nelle partenze da fermo sfodera una coppia degna di una maxi: ben 132 Nm. La nuova “S” prende il posto della precedente e grazie al nuovo motore Z-Force 75-7 offre una ripresa più pronta e incisiva delle moto a benzina di pari potenza.

Zero S MY243/4 anteriore

VEDI ANCHE

LA ZERO S IN CIFRE Il peso della naked elettrica è di 223 kg e l'autonomia arriva a 248 km in ciclo urbano, di meno nel misto. In autostrada non ci può andare, per la legge italiana, ma lì l'autonomia arriverebbe a 162 km, viaggiando a velocità ''normali''. La punta massima è di 139 km/h. Quanto alla ricarica, la batteria da 14,4 kWh si riempie al 95% in 4 ore da una presa standard o in un'ora e mezza da una wallbox a 6 kW. La sella è posta a 787 mm da terra e il prezzo di listino stabilito in 17.840 euro.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2023