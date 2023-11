EICMA 2023: tutte le novità allo stand Zero Motorcycles raccontate da Umberto Uccelli. Video

Zero Motorcycles, vero precursore per la mobilità elettrica su due ruote, porta a EICMA 2023 ben cinque novità in anteprima mondiale. I temi caldi sono le naked e le dual sport, con la S e la DS per patente A1 e la SR e la DSR per patente A2. Sullo stand, inoltre, la versione Black forest di un modello top di gamma del passato di Zero Motorcycles, la DSXR, una dual sport in versione Adventure. Di questo e delle altre novità in arrivo in segmenti mai prima battuti da Zero Motorcycles ci parla Umberto Uccelli, Vice President and Managing Director Zero Motorcycles EMEA.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2023