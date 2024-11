EICMA 2024: le novità di Zero Motorcycles in video con il CEO Sam Paschel

Il marchio statunitense Zero Motorcycles porta a EICMA 2024 interessanti novità, come ci racconta il CEO. Tutte le novità in video

Zero Motorcycles si presenta all'edizione di EICMA 2024 con tutta la gamma di moto elettriche, un concept e con due novità assolute molto interessanti che arriveranno molto presto sul mercato per conquistare i motociclisti che vogliono sposare la mobilità a zero emissioni senza rinunciare al divertimento. Si chiamano XE e XB, hanno un aspetto minimal e sono pensate per la guida urbana e in off-road.

Sono dotate di batterie estraibili, controllo della trazione disattivabile e sospensioni tarate ad hoc. Ma soprattutto vengono proposte con prezzi che andranno dai 4.300 ai 6.600 euro. Ci racconta tutto il CEO di Sam Paschel in video, anticipando anche i piani futuri del marchio statunitense di moto a zero emissioni.



Pubblicato da Francesco Irace, 08/11/2024