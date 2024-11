Held Tamarak e Mabury nell'Unboxing video da EICMA 2024

VEDI ANCHE

Abbigliamento da moto: Held presenta a EICMA 2024 una nuova giacca touring/adventure e un paio di scarpe dall'elevato contenuto tecnico, proposte però con un look che le rende adatte da indossare in ogni occasione. La giacca si chiama Tamarak, è in tessuto rip-stop antigraffio, con protezioni morbide e quasi impercettibili addosso. Ma soprattutto è in tessuto laminato idrorepellente: impermeabile, basta il vento della corsa per soffiare via l'acqua e non farla bagnare. Prezzo 349 euro e disponibilità da febbraio/marzo 2025. La scarpa Held Mabury ha invece un look decisamente fashion e una costruzione leggerissima, con chiusura a cerniera e bande elastiche per il fitting, ma senza rinunciare a protezioni sui malleoli. Anche per lei l'arrivo nei negozi è previsto entro marzo a 149 euro. Ce ne parla nell'unboxing video Alex Vailly, Direttore Vendite Held Italia

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024