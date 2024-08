Held Tropic XT: la giacca estiva che si "trasforma" quando fa freddo

Held Tropic XT è la giacca estiva Touring, leggera e traforata, dal taglio sportivo, capace di accompagnare il motociclista non soltanto nel corso delle caldissime giornate estive, ma anche in caso di freddo, pioggia e vento, grazie alla tecnologia Clip-In. Scopriamo di cosa si tratta, quali sono le caratteristiche tecniche di questo capo di abbigliamento e qual è il suo prezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE Held Tropic XT è realizzata in tessuto Heros-Tec 600 D con fodera in Mesh traspirante ed è dotata di protezioni soft di livello 2, mentre il paraschiena è optional. Il suo fiore all'occhiello è il sistema Clip-In che consente di abbinare altri capi Held, tra diversi interni termici (come ad esempio la giacca trapuntata Clip-In Thermo Top), antipioggia (fra gli altri, il giubbotto antipioggia Rainblock Top) o membrane in Gore-Tex. E tramite la stessa tecnologia è possibile fissare anche i vari Airbag by Held.

VEDI ANCHE

Held Tropic XT

TAGLIE E PREZZI Tropic XT è dotata di 3 tasche esterne e 2 interne, regolazione delle maniche, colletto morbido, Mesh su schiena e braccia, nonché di cerniera di collegamento. È disponibile in due colori (nero e grigio/nero) con taglie dedicate al pubblico femminile. Le taglie per uomo vanno dalla S alla 5XL, mentre per la donna dalla S alla 3XL. Held Tropic XT è in vendita al prezzo di 199,95 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/08/2024