Held Tridale Top, la nuova giacca touring quattro stagioni

Held presenta Tridale Top, giacca 4 stagioni touring con strati removibili in grado di affrontare qualunque condizioni atmosferica. Scopriamo quindi com'è fatta, tra materiali, caratteristiche tecniche e prezzo.

CARATTERISTICHE La Giacca Touring Tridale Top di Held è realizzata in Tactel, un materiale 3 volte più resistente delle fibre naturali – che si asciuga fino a 8 volte più velocemente del cotone – e dispone di un gilet termico removibile e di una membrana Held-Tex impermeabile, antivento e traspirante, anch’essa removibile. La giacca Tridale Top è dotata di colletto morbido e colletto SnapTech per una maggiore protezione dalle intemperie, ma anche di cerniere ventilate sulla parte anteriore, per controllare il flusso d'aria. Su gomiti, spalle e sotto le maniche sono presenti pannelli elasticizzati per maggior libertà di movimento, le maniche sono regolabili e non mancano 2 tasche esterne, 2 interne – una per i documenti, una per il telefono – e una posteriore impermeabile. Grazie alla tecnologia Held Clip-In, inoltre, è possibile adattarsi alle condizioni climatiche togliendo o mettendo uno strato: la grande novità, tuttavia, è il fatto che i capi dotati di questa tecnologia sono combinabili tra loro.

Held Tridale Top: la nuova giacca touring 4 stagioni

SICUREZZA Tridale Top by Held è certificata abbigliamento protettivo per motociclisti EN 17092 ed è dotata di protettori soft di livello 2 su spalle e gomiti, ha la predisposizione per il paraschiena certificato opzionale e anche il velcro per la protezione opzionale per il petto, nonchè di inserti riflettenti e cerniera di collegamento per i pantaloni. Held Tridale Top è in classe di protezione EN 17092-3:2020.

TAGLIE, COLORI E PREZZI Held Tridale Top è disponibile in taglie da uomo – da S a 5XL – e da donna – da S a 3XL – nei colori nero, grigio-nero e grigio-blu al prezzo di 379,95 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/06/2024