Held eVest Pro: l'airbag ora protegge anche spalle e costole

Held presenta eVest Pro, evoluzione dell'airbag elettronico che oltre a collo, torace e colonna vertebrale, protegge anche spalle e costole. L'eVest Pro di Held, frutto di una lunga ricerca e tanti anni di test e studi nel campo della traumatologia da parte del centro R&D di In&motion, si prefigge il compito di garantire una protezione senza precedenti a tutti i motociclisti.

IL PARASCHIENA Ma quali sono le caratteristi che di questo airbag? L'eVest Pro è dotato del paraschiena D3O integrato che offre un’area di protezione più ampia rispetto a tutti i modelli precedenti ed è certificato per soddisfare gli standard CE EN 1621-2 Livello 2. Il materiale esterno dell’eVest Pro è stato riprogettato ed è costituito da un tessuto a rete leggero e traspirante e un inserto 3D all'interno, sulla parte posteriore, garantisce una perfetta circolazione dell’aria.

Held eVest Pro

DETECT, PROTECT, PERFECT L'eVest risponde a queste tre semplici parole. La prima ''fase'', Detect, permette a un algoritmo intelligente di utilizzare i sensori integrati per determinare l’accelerazione e la posizione del conducente 1000 volte al secondo e attivare l’airbag in caso di incidente. Se questo si verifica il cuscino airbag si gonfia alla pressione ottimale in meno di 60 millisecondi – Protect – così da assorbire l’energia dell’impatto, stabilizzare il corpo di chi lo indossa, prevenire lesioni spinali e proteggere gli organi vitali. Grazie ai dati raccolti da In&box, la centralina, In&motion può aggiornare il sistema e migliorare– ''fase'' Perfect – la strategia di rilevamento (la condivisione dei dati è facoltativa e indipendente dalla ricezione degli aggiornamenti).

EVest Pro, il nuovo airbag di Held e In&motion

DISPONIBILITÀ E PREZZI L'eVest include una modalità di rilevamento a scelta, le altre possono essere sbloccate – Strada, Pista o Avventura – è dotato della funzione di standby automatico e la batteria, ricaricabile tramite USB-C, ha una durata di 30 ore. Il nuovo airbag di Held e In&motion è già disponibile in alcuni rivenditori selezionati nelle taglie dalla XS alla 3XL nel colore nero-grigio ma dal 22 aprile sarà disponibile ovunque. Il prezzo dell'eVest Pro è di 479,95 euro e gli aggiornamenti software sono gratuiti (la centralina In&box è attiva per 48 ore dopo l'attivazione iniziale e deve, successivamente, essere registrata e attivata separatamente tramite l’azienda madre In&motion).

Pubblicato da Michele Perrino, 10/04/2024