L'inverno ti ha stufato? Con la giacca Held Lawrence è già primavera

L’inverno gelido è già arrivato sullo Stivale, ma con la mente si può ancora viaggiare, magari già verso la primavera e il suo clima mite. Proprio per questa stagione è pensata la giacca da moto Held Lawrence, un a field jacket che non sfigurerebbe se sfoggiata in sella ad una moto vintage (come quelle della nostra comparativa scrambler) , ma anche su uno scooter. Ecco com’è fatta, quanto protegge (argomento fondamentale), le taglie e il prezzo a cui viene proposta sul mercato.

PRATICA E STILOSA Le giacche come la Lawrence prendono ispirazione dalle field jacket militari, ma col passare degli anni sono diventati capi molto diffusi anche lontanto dagli scenari di conflitto, dove la lite maggiore può essere per una precedenza non data. Dal background militare la Lawrence prende la grande praticità, con 4 tasche esterne di generose dimensioni e due interne per documenti e smartphone, tenendoli al riparo dalle intemperie sfruttandone l’impermeabilità, ma la vestibilità è decisamente da capo urbano: colletto morbido e diverse regolazioni (vita e bacino) permettono di trovare la corretta vestibilità. Held Lawrence è realizzata esternamente in cotone cerato, la fodera in materiale tessile, ma con la tecnologia Held Clip-In è possibile personalizzare ulteriormente gli strati.

TUTTI AL SICURO! Ovviamente non potevano mancare le varie protezioni su spalle e gomiti con la possibilità di inserire anche il paraschiena e la protezione per il petto (entrambi opzionali), tutte di livello 1.

TAGLIE E PREZZO La Lawrence di Held è disponibile sono in marrone, mentre per le taglie c’è davvero l’imbarazzo della scelta, dalla S per i più “slim” alla 5XL per chi ha esagerato durante le feste natalizie… e non solo. Il prezzo è di 319,95 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 20/12/2023