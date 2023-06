Held Hakuna Matata II: unboxing video e prova del completo da turismo

Quando viaggiamo in moto non vorremmo far altro che concentrarci sul percorso e la guida della nostra due ruote. Perché ciò sia possibile dovremmo essere senza pensieri, Hakuna Matata, per usare una citazione del celebre “Il Re Leone”. Ma cosa c’entra il film di animazione di Walt Disney con la moto e il viaggio? Molto semplice: Held ha creato un completo perfetto per il turismo, giacca e pantalone Hakuna Matata II. Ve li racconto nel nostro unboxing!

Quale miglior banco di prova, per un completo da turismo, se non un viaggio? Ho guidato dai 30°C di Milano fino ai 7°C delle montagne in Austria, per oltre 1.500 km – tra andata e ritorno – affrontando tutte le condizioni meteo. Caldo, pioggia, vento... Held Hakuna Matata II mi ha stupito proprio per la capacità di cavarsela nelle più disparate situazioni: col caldo della Pianura Padana ho rimosso la membrana interna e aperto tutte le cerniere, per far entrare più aria possibile. Così facendo sono rimasto bello fresco, almeno finché non è arrivata la pioggia: a quel punto, col temporale, ho dovuto chiudere tutto – iniziava a far freddo! – e rimontare la membrana impermeabile all'interno. Nonostante il meteo avverso e la tanta acqua, così, sono rimasto asciutto. Una particolarità sul pantalone Matata II: gli inserti in canguro sull'interno coscia sono un prezioso alleato per ''agganciarsi'' al serbatoio con le gambe!

Partiamo da lei, la giacca Hakuna II, realizzata in cordura 500D. È dotata di 4 tasche esterne, doppia regolazione su polso e braccia, cintura per la vita e colletto regolabile con velcro. Tra le peculiarità anche le numerose zip che nascondono le prese d’aria, 4 frontali, 2 anteriormente sulle braccia e 2 sulla parte posteriore, alle quali se ne aggiungono altre 2 sulla schiena. All’interno troviamo la fodera CoolMax traspirante e, integrata in essa, la membrana impermeabile, antivento e traspirante, removibile. Dentro sono 3 le tasche, quella classica portadocumenti e due poste sui fianchi. Ultimo, ma non per importanza, l’aspetto sicurezza: Held Hakuna II è dotata di protezioni su spalle e gomiti di livello 2 ed è predisposta per accogliere il paraschiena, optional. È inoltre dotata di inserti riflettenti per la massima visibilità e di cerniera per il collegamento al pantalone.

Parliamo di pantalone ed ecco che entra in scena Matata II. Anche lui, proprio come la giacca Hakuna II, è realizzato in cordura 500D ma qui troviamo anche inserti in pelle di canguro antiscivolo nella zona del fondoschiena e nella zona dell'interno coscia, per il massimo grip sulla sella e sul serbatoio. Sono 4 le tasche esterne, 2 con zip e 2 con bottone, così come le prese d’aria, distribuite equamente tra zona anteriore e posteriore. Quanto ai sistemi di chiusura e regolazione troviamo una cintura in vita (non manca anche in questo caso la cerniera per il collegamento alla giacca) e 2 alle caviglie, dove abbiamo anche la doppia regolazione con velcro. All’interno ritroviamo gli elementi della giacca Hakuna II, vale a dire la fodera CoolMax e la membrana integrata, impermeabile, antivento e traspirante, ma removibile quando è più caldo e non piove. Anche il pantalone Matata II si fa trovare pronto alla voce sicurezza, merito delle protezioni di livello 2 al ginocchio e della predisposizione per quelle parafianchi e paracoccige, opzionali.

Veniamo ora a taglie, colori e prezzi di Hakuna Matata II. Entrambi sono disponibili in misure che vanno dalla S alla 3XL, la giacca nei colori nero-grigio, grigio-nero, grigio-arancio, kaki e grigio blu, come questo. Il pantalone è realizzato invece in nero o grigio nero, come questo del nostro unboxing. Veniamo ora ai prezzi di Held Hakuna II e Held Matata II: la giacca costa 449,95 euro, mentre il pantalone è offerto a 359,95 euro.

