Estate pazzerella? Nessun problema, con la giacca Held Sonic II (e l'antipioggia)

Ideale per la stagione calda, si trasforma in una multi stagione con l’antipioggia Clip-In: prezzo e scheda tecnica di entrambi i prodotti

Siamo ormai alle porte dell’estate, ma il clima rimane instabile, con cali di temperatura e temporali anche nel corso della stessa giornata, che rischiano di rovinare il piacere di andare in moto di queste settimane, anche la sera, con la luce che rimane a illuminare le strade fino a tardi. La proposta dello specialista Held è la giacca Sonic II, dallo stile elegante e pulito, che non rinuncia a caratteristiche tecniche di alta gamma, e che in caso di pioggia e vento può essere abbinata ad altri capi Held, come l’antipioggia Clip-In Rain Top.

Held Sonic II, adatta al bello e cattivo tempo

HELD SONIC II Realizzata in AirGuard 400D e pannelli a rete Mesh, la giacca ha una fodera traspirante con 3D Air-Mesh sulla schiena, oltre a una fodera interna a rete. Un capo tecnico da utilizzare per turismo e/o in città, ma che non manca della giusta eleganza sportiva per essere indossato anche giù dalla sella. Disponibile in quattro varianti colore e in taglie femminili, ha diversi inserti e tasche multifunzionali. La giacca è dotata di quattro tasche, due esterne e due interne, di cui una pensata per il cellulare. La cerniera di ventilazione frontale è a doppia apertura (ACS), per regolare in maniera precisa il flusso d’aria, ed è dotata di Mesh sul davanti, sulla parte posteriore e sulle braccia. Ha il colletto morbido con inserti elastici su spalle e gomiti, maniche e bacino sono regolabili ed è dotata della tecnologia Clip-In.

Held Sonic II, per uomo e donna

ANTIPIOGGIA Realizzato in poliestere 150D, il giubbotto antipioggia Clip-In Rain Top è la soluzione di Held per integrare le giacche estive (anche la Sonic II) in un capo in grado di affrontare anche le piogge più intense. La tecnologia Clip-In permette l’aggancio del parapioggia sotto al capo estivo. Clip-In Rain Top è di colore nero ed è dotato di una fodera in Mesh traspirante e di una membrana Held-Tex, impermeabile, antivento e traspirante.

Held Sonic II in versione grigio blu

SCHEDA TECNICA HELD SONIC II

Materiale e Fodera: AirGuard 400D

e Fodera: AirGuard 400D Sicurezza : Certificata EN 17092

: Certificata EN 17092 Protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti (Level 1)

Soft certificati EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti (Level 1) Paraschiena certificato EN 1621-2-2014 opzional

certificato EN 1621-2-2014 opzional Inserti riflettenti

Cerniera di collegamento

di collegamento Colori : nero, grigio-nero, grigio-blu, verde militare

: nero, grigio-nero, grigio-blu, verde militare Taglie Uomo : S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL Taglie Donna : DS , DM , DL , DXL , DXXL

: DS , DM , DL , DXL , DXXL Prezzo: 189,95 euro

Held Clip-In Rain Top, antipioggia

SCHEDA TECNICA CLIP-IN RAIN TOP

Materiale : Poliester 150D

: Poliester 150D Fodera : Mesh traspirante

: Mesh traspirante Membrana : Held-Tex

: Held-Tex Tasca per documenti

per documenti Tecnologia Held Clip-In

Held Clip-In Colore : nero

: nero Taglie uomo : S , M , L , XL , XXL , 3XL , 4XL , 5XL

: S , M , L , XL , XXL , 3XL , 4XL , 5XL Taglie Donna : DS , DM , DL , DXL , DXXL , D3XL , D4XL

: DS , DM , DL , DXL , DXXL , D3XL , D4XL Prezzo: 42.95 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/05/2023