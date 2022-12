Held: con il completo Tourino e l'antipioggia Rainstretch è sempre tempo di moto

Pioggia e freddo sono arrivati ormai (salvo qualche rara eccezione) praticamente su tutto lo Stivale, andare in moto è spesso un piacere, e come tale lo si fa con la bella stagione, ma c’è anche chi in moto per lavoro o necessità ci va tutto l’anno. Per loro, pioggia e freddo sono rivali da combattere e Held può essere un valido alleato su cui contare. Il produttore tedesco, infatti, ha a listino un completo da turismo perfetto per questa stagione ma anche un completo anti-pioggia per resistere ad una giornata in sella sotto l’acqua e riemergere dalle acque con lo smoking completamente asciutto un po’ come James Bond: scopriamo Tourino e Rainstretch.

Giacca Held Tourino

HELD TOURINO Partiamo dal completo Tourino, disponibile per ambo i sessi. Giacca e pantalone sono realizzati con fibra AIRGUARD 500 D, un tessuto altamente resistete all’abrasione, e sono dotati di fodera interna, rete per la giacca e mesh traspirante per il pantalone, e si contraddistinguono per la presenza della membrana Held-Tex-Z-Liner integrata nella fodera termica removibile. Questo strato permette di proteggere il corpo dall’umidità esterna bloccando il vento e trasportando il sudore del corpo dall’interno verso l’esterno. Per renderla impermeabile, ogni cucitura è saldata con una speciale procedura a caldo che impedisce all’acqua di penetrare all’interno. I materiali con i quali è realizzata e gli speciali processi di lavorazione rendono questa membrana estremamente durevole, elastica e antistrappo. Ovviamente entrambi i capi sono dotati di protezioni omologate e soluzioni utili per aumentare versatilità e vestibilità come la tecnologia Clip-in (utilizzata da Held anche per l’airbag) o la predisposizione della giacca per l’inserimento del paraschiena e della camel bag.

Prezzi: Giacca a partire da 299,95 euro; pantalone a partire da 219,95 euro.

Molto pratica la Rainstretch grazie a tasche e cappuccio

HELD RAINSTRETCH Rainstretch è un completo antipioggia (giacca+pantalone) realizzato in tessuto di nylon elastico (stretch) in grado di adattarsi più facilmente anche quando si indossa un capo tecnico con protezioni sporgenti. Da apprezzare senza alcun dubbio la presenza di due tasche esterne per tenere a portata di mano gli oggetti di uso immediato, come le chiavi, e il cappuccio da indossare sotto al casco per tenere al di fuori anche la più piccola goccia. Alla voce sicurezza Rainstretch risponde con degli inserti Scotchlite™ - Reflex che aumentano la visibilità passiva. Anche il pantalone adotta soluzioni pratiche che rendono più facile la vestizione come la coulisse per la regolazione in vita, la cerniera laterale che parte dal ginocchio e arriva sino alla caviglia e la chiusura in velcro.

Prezzi: Rainstretch Top è in vendita a euro 92,95 (iva inclusa), Rainstretch Base al prezzo di euro 92,95 (iva inclusa)

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/12/2022