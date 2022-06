Le novità di Held: giacca Palermo, borsa Tenda e stivali Segrino

Il caldo ha fatto capolino sullo “Stivale”, la bella stagione fa venire voglia di andare in moto, ma non bisogna mai sottovalutare il tema sicurezza. Lo sa bene anche Held che per chi non vuol rinunciare allo stile, ma vuol rimanere protetto propone la giacca estiva dal taglio Urban Palermo. Ma se alla città preferite i viaggi – magari in montagna alla ricerca del fresco, o al mare per un bel tuffo refrigerante – potrebbero fare al caso vostro gli stivali touring Segrino o la pratica e versatile borsa Tenda. Di seguito tutte le caratteristiche, le taglie e i prezzi di questi accessori.

Held Palermo

HELD PALERMO La giacca Palermo, ha uno stile “urban” ed è realizzata con tessuti leggeri come il misto seta/tela e materiali tecnici come la pelle o il tessuto “Held Armaprotec”, un tessuto tecnico che si basa sulla tecnologia Armalith® (miscela fra Denim e polietilene ad altissimo peso molecolare) migliore dell’aramide tipicamente utilizzata in questi capi. Il confort non è trascurato, grazie a polsini e colletto in materiale morbido, mentre a livello pratico sono da segnalare le tasche (3 esterne + una interna per i documenti), la zip per il collegamento con i pantaloni e il sistema Clip-in, che permette di inserire all’interno della giacca delle fodere per le stagioni più fredde, una membrana anti-pioggia o il sistema airbag. Ovviamente non mancano le protezioni certificate su spalle e gomiti ed è prevista la predisposizione per il paraschiena. La giacca Held Palermo è disponibile in grigio oppure nero, con un prezzo al pubblico di 249,95 euro.

Taglie: S , M , L , XL , XXL , 3XL – 4XL, 5XL, 6XL solo in nero

Held Tenda borsa a tracolla

HELD TENDA Compatta e polivalente, la borsa Tenda di Held si contraddistingue per le sua versatilità d’uso. Può essere infatti montata sul sedile del passeggero, ma nel caso si viaggi in coppia spostata sul serbatoio senza problemi, per poi, una volta arrivati a destinazione, trasformarsi in un borsello con manico o da tracolla. Held Tenda è realizzata in nylon, tra le caratteristiche più interessanti la possibilità di variare la capienza tra 4 e 6 litri tramite ha un soffietto a cerniera. Non mancano inserti riflettenti e di una cuffia antipioggia. Il sistema di aggancio prevede cinghie in nylon, ma sono disponibili anche dei magneti opzionali. Disponibile nel colore nero, è in vendita a 69,95 euro.

Stivali Held Segrino

HELD SEGRINO Se la Palermo è pensata per la stagione calda, lo stivale Held Segrino si propone come compagno di viaggi a tutto tondo, grazie alla membrana interna in Gore-Tex. Gli stivali Segrino sono realizzati in pelle bovina e poliestere, hanno pratici velcri per regolare la calzata e protezioni in fibra di vetro per malleoli e tibie. La suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi realizzata da Vibram è la ciliegina sulla torta. L’unico colore disponibile è il nero mentre per le misure c’è ampia scelta, si parte dal 37 e si arriva fino al 50. Il prezzo al pubblico è di 249,95 euro.