Held Jakata, il caldo è sotto scacco. Unboxing e recensione in video

Protagonista del nostro Motorunboxing è la giacca Held Jakata, perfetta per fare turismo sotto il sol leone. Pregi e difetti in video

I Righeira cantavano “L’estate sta finendo”, ma quella 2022 è quasi alle porte e pensando a un bel viaggetto in moto bisogna iniziare a fare delle valutazioni sull’abbigliamento. Non c’è cosa peggiore che soffrire il caldo quando si devono passare tante ore in sella - magari su una moto turistica come quelle che abbiamo messo a confronto qualche tempo fa - e una bella giacca traforata è quasi obbligatoria ma è difficile trovarne una con le caratteristiche di una giacca touring, ovvero versatilità e praticità. Held ha nel suo catalogo una giacca che sembra tagliata apposta per svolgere questi compiti: la Jakata, una giacca da turismo in tessuto mesh, tante tasche e una buona vestibilità. È lei la protagonista di questo MotorUnboxing!

COM’È FATTA A metà tra una giacca lunga e una corta, la Held Jakata è realizzata in Realizzata in HEROS®-TEC 500 D con inserti in Mesh altamente traspirante sulla parte frontale su ambo i lati della zip, sulla schiena e sulle braccia, utile per far entrare un po’ d’aria fresca nelle giornate più afose ma anche più rapida nel dissipare il calore. Non avendo una membrana ed essendo “forellata” ovviamente non è una giacca impermeabile, ma grazie alla tecnologia Clip-in è possibile inserire al suo interno uno qualunque degli interni messi a disposizione da Held… tra cui anche l’anti-pioggia. All’interno di ogni giacca Held consiglia di metterne un massimo di due, dunque c’è tanta versatilità.

VESTIBILITÀ Una volta indossata apprezzo la sua vestibilità, né troppo corta da lasciare scoperti i lombi, né troppo lunga con il rischio di sembrare cucciolo dei 7 nani di Biancaneve. Grazie al velcro disponibile in vita e all’altezza del bicipite è facile trovare la regolazione e si riducono anche gli sventolii che su una giacca dalla struttura leggera possono infastidire; per finire c’è una clip all’altezza dei fianchi. Un altro dettaglio che mi ha convinto è la finitura di maniche e colletto: i bordi sono rivestiti con materiale morbido a tutto vantaggio del confort. Molto bene le ampie superfici in Mesh, di aria ne passa in abbondanza, sia sul busto, sia sulle braccia.

PRATICITÀ Quando si viaggia in moto ogni spazio è utile, anche le tasche delle giacche. Quelle frontali della Jakata sono piuttosto profonde ma, soprattutto sono le uniche impermeabili. Per la chiusura lavorano in combinazione il velcro ed un magnete, proprio come il colletto: la praticità di questa soluzione è senza rivali. Continuando sul fronte tasche ce ne sono altre due all’interno – una dedicata allo smartphone secondo Held, ma potrebbe ospitare anche i documenti o una cartina se amate fare alla vecchia maniera – e poi quella alla “Napoleone”.

SICUREZZA Dal punto di vista della sicurezza nulla è stato lasciato al caso. Partendo dall’esterno troviamo tante superfici riflettenti, sono su maniche, schiena e clavicole, e non mancano ovviamente protezioni omologate EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti. Il paraschiena non è incluso nel prezzo ma c’è una predisposizione per inserirlo comodamente, come è presente anche quella per il para coste.

TAGLIE E PREZZI Di seguito la lista completa delle taglie disponibili, ce ne sono davvero per tutte le morfologie

Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie forti: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo: 199,95 (IVA inclusa)

Pubblicato da Danilo Chissalè, 11/05/2022