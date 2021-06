GIORNATE LUNGHE Con il bel tempo che sembra finalmente far capolino dopo un mese di maggio da dimenticare, e soprattutto con l’Italia che comincia lentamente a tornare in zona bianca, aumentano le opportunità di uscire in sella alla propria moto. Pensando alle giornate più lunghe, con tante ore di sole e le temperature sempre alte, ecco la proposta di Held per un Touring composto dalla giacca Jakata e dai pantaloni Zeffiro 3.0, per accompagnare - e proteggere - il motociclista anche sotto il sole battente.

MODERNI E STILOSI Realizzati in materiali sintetici ad alta resistenza, i due capi si caratterizzano per l’eleganza sportiva, che li rendono perfetti in ogni occasione. I numerosi inserti e le tasche multifunzionali li rendono anche estremamente pratici e versatili. I capi sono disponibili in due varianti colore (nero oppure grigio), con fit per qualunque corporatura e taglie dedicate al pubblico femminile.

GIACCA TOURING ESTIVA JAKATA

Realizzata in Heros-Tec 500 D, la giacca Touring Jakata è priva di membrana, non è impermeabile e ha una fodera in mesh traspirante sulla parte frontale, sulla schiena e sulle braccia.

Due tasche esterne

Una tasca interna

Una tasca dedicata ai documenti

Tasca interna per il cellulare

Fodera in mesh sulla parte frontale, sul retro e sulle braccia

Inserti elastici sotto le maniche

Maniche regolabili con velcro

Cintura

Colletto morbido

Regolazione bacino

Tecnologia Held Clip-In

Certificazione EN 17092

Cerniera di collegamento con pantalone

Protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti

Paraschiena certificato EN 1621-2:2014 (opzionale)

Inserti riflettenti

Velcro per protezione opzionale Chest

Colori: nero, grigio

Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie forti: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo consigliato al pubblico: 189,95 euro

PANTALONE TOURING ESTIVO ZEFFIRO 3.0

Realizzato in Heros-Tec 600 D, il pantalone Zeffiro 3.0 è senza membrana, non è impermeabile e ha una fodera in mesh altamente traspirante su cosce, tibia e polpacci.

Mesh sulle cosce, tibia e polpacci

Dotato di regolazione bacino

Quattro tasche esterne

Tecnologia Held Clip-In

Certificato Fpr EN 17092

Cerniera di collegamento

Inserti riflettenti

Parafianchi opzionali certificati EN 1621-1:2012

Protettori SOFT alle ginocchia certificati EN 1621-1:2012 ad altezza regolabile

Colori: nero, grigio

Taglie uomo: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie corte: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL

Taglie lunghe: L-M, L-L, L-XL

Taglie forti: nero 01: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo consigliato al pubblico: 139,95 euro