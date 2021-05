COMPLETO POLIVALENTE Crossover e maxi enduro sono le moto preferite da chi macina chilometri. Per poterlo fare è importante che ad essere confortevole e versatile, oltre alla moto, lo sia anche l’abbigliamento tecnico indossato. Caldo torrido nei fondo valle, fresca brezza in cima al passo… questo quando va bene, ma se all’improvviso sopraggiunge un temporale? Avere un completo tecnico in grado di affrontare tutte queste situazioni è fondamentale e l’accoppiata Held Atacama Top & Base, abbinata al guanto Sambia Pro, sembrano proprio studiati per questo tipo di situazioni, sono loro i protagonisti di questa puntata di MotorunBoxing!

GIACCA ATACAMA TOP Partiamo con la giacca Atacama Top e la sua struttura. La Atacama è una giacca top di gamma e, come si confà ad un capo d’abbigliamento di questo tipo, il tessuto con cui è realizzata è di altissimo livello. La parte esterna è in GORE-TEX 3L Laminat, nelle parti più esposte all’abrasione in caso di caduta ci sono inserti in Armacore mentre le parti elastiche sono in Schoeller®Keprotec Stretch. Passando all’interno troviamo la fodera in COOLMAX® Mesh traspirante (con 3D Air-mesh sulla schiena della giacca) mentre la membrana fissa è in GORE-TEX® PRO. Questo tessuto è il punto forte di questo completo perché durevole, impermeabile, antivento e traspirante, così il corpo del motociclista rimane sempre caldo, comodo e asciutto. La vestibilità è assicurata da varie regolazioni su bicipite, avanbraccio e vita, mentre alla ventilazione ci pensano diverse zip, divise tra torace, braccia e schiena. Ovviamente non mancano tasche esterne (2 anteriori e 1 posteriore), e quelle interne per riporre documenti e smartphone. Le protezioni sono presenti su spalle e avanbracci, inoltre ci sono la predisposizione per il paraschiena e il para costole opzionali. Grazie alla tecnologia Clip-in, poi, pur un’ulteriore sicurezza è possibile inserire anche l’airbag Held. La tecnologia in favore alla sicurezza è una caratteristica dell’Atacama, dato che la giacca è predisposta per la tecnologia Held Light System (HLS), che consiste in un sistema di luci led - due strisce luminose sulla parte frontale e posteriore - alimentabile con qualsiasi powerbank. Per chi percorre tratti in off road c’è la possibilità di inserire all’interno della giacca anche la camel back.

PANTALONE ATACAMA BASE Atacama Base è il pantalone che completa l’opera. La sua struttura è molto simile a quella della giacca, GORE-TEX 500 D Laminat e inserti in Armacore per le zone ad alto rischio d’abrazione, pelle di canguro per la zona del cavallo, materiale comodo e antiscivolo. Anche il pantalone spicca per praticità, grazie a 4 tasche esterne e anche qui la ventilazione ed il confort non sono affatto temi marginali. Ci sono infatti cerniere di aerazione, inserti elastici sulla parte posteriore e sulle ginocchia, passante per cintura, regolazioni per anca e gamba, cerniera più velcro nella zona della caviglia per facilitare la calzata sugli stivali più voluminosi e il sistema H.P.A System (Held protector adjustment) che permette di regolare tramite il velcro le protezioni delle ginocchia su più posizioni.

GUANTO HELD SAMBIA PRO Dato che andiamo verso la bella stagione, il connubio perfetto è tra il completo Held Atacama e il guanto adventure estivo Held Sambia Pro. Che sia un guanto adventure ma adatto ai climi più caldi lo si nota dalle prese d'aria sulla protezione plastica posizionata sulle nocche o dai palo in pelle di canguro traforata, così come l'interno delle dita. Le numerevoli aperture garantiscono il giusto livello di ventilazione anche dopo tante ore in sella. I materiali utilizzati sono Spandex con rinforzi in pelle per il dorso e la già citata pelle di canguro per il palmo. Non mancano alcune chicche, come pelle ''speciale'' per usare il touchscreeen dello smartphone o del navigatore GPS su pollice e indice, o un pratico inserto in gomma per pulire la visiera da acqua o polvere. Oltre alla protezione sulle nocche, il Sambia Pro è dotato di rinforzi sul mignolo e sul palmo della mano. Tanta attenzione è riservata alla comodità e alla cura del dettaglio, due esempi su tutti: la cucitura piatta per non infastidire le dita e la verniciatura della pelle resistente al sudore.

PREZZI



Giacca Held Atacama Top: 1.264,95 € (Iva compresa)

Pantalone Held Atacama Base: 989,95 € (Iva compresa)

Guanti Sambia Pro: 129,95 € (Iva compresa)