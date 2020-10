ABBIGLIAMENTO COMPLETO Per il 2020 lo specialista Held presenta due nuovi capi, una giacca e un pantalone (entrambi dotati dell’esclusiva tecnologia clip-in di Held), che vanno a comporre il completo touring per il mototurista - e non solo - che cura estetica e sicurezza.

REMOVIBILI Entrambi i capi sono realizzati con il materiale sintetico Heros-Tec 500D. La fodera removibile è in Mesh traspirante, mentre la membrana (integrata nella fodera) è impermeabile, antivento e traspirante. In questo modo il corpo del motociclista rimane all’asciutto e al caldo. Membrana e la fodera possono essere tolti o messi a piacimento, rendendo i due prodotti particolarmente versatili.

CLIP-IN Grazie alla tecnologia Held Clip-in, la giacca Lupo e i pantaloni Drax possono essere integrati con altri prodotti quali interni caldi, windblocker, rainblock, air-bag ecc., purché ovviamente dotati della medesima tecnologia. I prodotti Clip-in si fissano tramite anelli di fissaggio di colore blu.

SCHEDA TECNICA GIACCA HELD LUPO

Materiale : Tessuto Heros-Tec 500D

: Tessuto Heros-Tec 500D Fodera : traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena

: traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena Fodera interna: a rete

interna: a rete Membrana : impermeabile, antivento e traspirante, integrata nella fodera removibile

: impermeabile, antivento e traspirante, integrata nella fodera removibile Tasche : 2 esterne con air-vent, 4 esterne, 2 interne, tasca interna per cellulare

: 2 esterne con air-vent, 4 esterne, 2 interne, tasca interna per cellulare Cerniere di aerazione davanti, sulla schiena e sulle maniche

di aerazione davanti, sulla schiena e sulle maniche Cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura

di ventilazione frontale a doppia apertura Inserti elastici sotto le maniche

elastici sotto le maniche Regolazione maniche

Cintura

Colletto morbido

morbido Tecnologia Held clip-in

Held clip-in Sicurezza : protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti, inserti riflettenti

: protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti, inserti riflettenti Colore : nero-bianco, nero-giallo fluo, grigio-rosso

: nero-bianco, nero-giallo fluo, grigio-rosso Taglie : dalla S alla 10XL

: dalla S alla 10XL Taglie donna : dalla DXS alla D3XL

: dalla DXS alla D3XL Prezzo consigliato: 299,95 euro (dalla 4XL il prezzo è di 329,95 euro)

SCHEDA TECNICA PANTALONE HELD DRAX