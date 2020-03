HELD TITAN Tra le novità Held a catalogo per il 2020 c'è il guanto sportivo Titan RR, realizzato in pelle di canguro. La parte superiore e inferiore del guanto sono rinforzate con Held Armaprotec. Per la sicurezza intervengono anche protezione nocche in titanio e lato protetto da una conchiglia di plastica dura rinforzata con titanio.

Colore: nero, nero-bianco, rosso-bianco, blu-rosso-bianco, nero-giallo fluo.

Taglie: 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 91/2, 10, 11, 12

Prezzo: 439,95 euro