HELD: GUANTO ESTATE 2020 Con la bella stagione ormai iniziata, e l'estate che si avvicina a grandi passi, per i marchi di abbigliamento è arrivato il momento di raccontare le proprie proposte per le giornate più calde. Al catalogo 2020 Held aggiunge il guanto Adventure Hamanda, perfetto per i lunghi viaggi.

CARATTERISTICHE, PREZZO Realizzato in in pelle di capretto (palmo) e Nypsan e Microfibra (dorso), il guanto Held Hamanda è traspirante e resistente all’abrasione. Mentre il palmo resta sfoderato, con del silicone stampato a rendere la presa più sicura, nella parte superiore il guanto Hamanda ha una fodera leggera in seta. Le dita, lateralmente, sono traforate con l’indice della mano sinistra dotato di tergivisiera, utile nel caso si fosse sorpresi da un classico temporale estivo. Per la protezione intervengono il paranocche in plastica rigida e applicazioni sul dorso in SuperFabric.

Colori: nero, rosso-azzurro, marrone, nero-rosa, grigio-nero

Misure: 6 - 12

Prezzo: 69,95 euro

PER LEI La variante in nero-rosa è disponibile anche nelle taglie D-6, D-7, D-8, dedicate alla quota rosa di clienti Held.