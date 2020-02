HELD BAXLEY Tra le novità 2020 di Held compare il completo sportivo touring Baxley. Pensato per essere indossato da uomini e donne, il capo comprende giacca e pantalone. Adatti sia per mototurismo sia per l’uso cittadino, entrambi i capi hanno una fodera in Mesh traspirante e una membrana Z-Liner fissa impermeabile, antivento e traspirante. Nella giacca gomiti e spalle hanno protezioni Soft di serie mentre il paraschiena è opzionale. Per la sicurezza delle gambe, invece, ci sono protettori opzionali sui fianchi e protettori Soft di serie sulle ginocchia.



GIACCA

Colore: nero-bianco, nero-giallo fluo, nero-rosso-blu. Taglie Uomo: S - 5XL. Taglie Donna: DXS - D3XL. Prezzo: 149,95 euro

PANTALONE

Colore: nero. Taglie Uomo: S - 5XL. Taglie Donna: DXS - D3XL. Prezzo: 139,95 euro