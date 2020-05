COMPLETO DA MOTO Con la Fase 2 ormai consolidata tutti speriamo in un ulteriore allentamento delle restrizioni che ci consenta di tornare a godere delle belle giornate. Magari organizzando una gita in moto fuori porta. All'abbigliamento ci pensa Held, che alla collezione estiva 2020 ha aggiunto il completo Touring composto dalla giacca Tropic e dal pantalone Zeffiro.

PREZZO, CARATTERISTICHE Entrambi i capi sono realizzati in materiali sintetici, con fodera in Mesh traspirante. Per la sicurezza del motociclista alla giacca Tropic sono stati aggiunti protettori Soft certificati su spalle e gomiti. Gli stessi protettori compaiono nei pantaloni Zeffiro, alle ginocchia (ad altezza regolabile), dove si aggiungono ai parafianchi, disponibili tra le dotazioni opzionali. L'intero completo presenta inserti riflettenti.

ADATTO A OGNI STAGIONE Una particolarità interessante (specie per il portafoglio) è che il completo Held non è adatto solo all'estate, ma grazie alla tecnologia Clip-In può trasformarsi in un capo invernale semplicemente abbinando interni termici e antipioggia. La stessa tecnologia consente di dotare i capi di due diverse tipologie di gilet Air-Bag, meccanico o elettronico.

GIACCA TROPIC

Colori: Nero, Nero-Giallo Fluo, Grigio-Nero, Grigio-Blu, Grigio, Grigio-Rosso

Taglie uomo: S - 5XL

Taglie Donna: DS - D3XL

Prezzo: 149,95 euro

PANTALONI ZEFFIRO

Colore: Nero, Grigio

Taglie uomo: XS - 5XL

Taglie Donna: DS - D3XL

Prezzo: 139,95 euro