Le stagioni fredde sono il nemico per il motociclista che, tra temperature glaciali e pioggia, molte volte preferisce evitare di affrontare le intemperie a bordo della popria due ruote. Per chi invece usa la moto o lo scooter 365 giorni l'anno, ecco che Held propone loro il completo antipioggia Rainstretch.

CARATTERISTICHE Si tratta di due capi (una giacca ''Top'' e dei pantaloni ''Base'') da indossare sopra all'abbigliamento tecnico - o tradizionale - al fine di salvaguardare dalla pioggia oppure anche per proteggere dal vento. La giacca presenta due tasche esterne e un cappuccio integrato da indossare comodamente anche sotto al casco, mentre i pantaloni presentano una coulisse per la regolazione in vita assieme a una cerniera laterale che va dalla caviglia la ginocchio, fino a una chiusura a velcro sulla caviglia. Top e Base sono realizzati in nylon elastico e sono arricchiti da inserti ''Reflex'' per migliorare la sicurezza passiva.

TAGLIE E PREZZO Disponibili nel colore nero-giallo fluo e nelle taglie che spaziano da XS a 5XL, Held Rainstretch Base e Top costano 87,95 euro l'uno: il completo costa 175,90 euro IVA inclusa.