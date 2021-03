Le enduro stradali sono le moto tuttofare per eccellenza: dal commuting casa-lavoro fino al viaggio in fuoristrada, più o meno leggero che sia, senza disdegnare il piacere di guida sulle strade tutte curve. Per un utilizzo a 360° della propria “endurona”, Held presenta il completo sport-touring caratterizzato dalla giacca Carese Evo e dal pantalone Torno Evo.

GIACCA HELD CARESE EVO + eVEST

Carese Evo è realizzata in cordura, con una fodera altamente traspirante sulla schiena. La membrana in Gore-Tex si può rimuovere e si può usare, indipendentemente, come giacca antipioggia da indossare sopra oppure sotto la giacca. Held ha messo numerosi pannelli elasticizzati per una miglior vestibilità, mentre le due tasche esterne impermeabili sono abbinate a una tasca interna per i documenti e una per il cellulare. Sulla zona frontale e sulle maniche ci sono anche delle cerniere di areazione, mentre alcune tasche possono essere usate come “air-vents”. Presenti anche la predisposizione per la camel bag così come il cappuccio integrato da indossare sotto il casco nelle condizioni di freddo rigido. Se invece viaggiate di notte, non preoccupatevi: la tecnologia HLS - diversamente dalle strisce catarifrangenti - si illuminano in maniera autonoma (e a lungo) così da rendere il motociclista sempre visibile.

Da abbinare alla giacca Carese Evo c’è anche il sistema di airbag elettronico eVEST Clip-in, realizzato in collaborazione con In&Motion. L’airbag può essere facilmente indossato sotto la giacca, con l’eVEST che si aggancia alla stessa grazie alla tecnologia “Clip-in”.

COLORI, TAGLIE E PREZZO Sono disponibili 3 colori (nero, grigio/blu e grigio/rosso) mentre le taglie spaziano dalla S alla 6XL, mentre le taglie da donna spaziano dalla S fino alla 4XL. Il prezzo è di 769,95 euro, che sale di 30 euro per le “taglie forti”, ossia dalla 5XL alla B4XL.

PANTALONI HELD TORNO EVO

I pantaloni Torno Evo di Held sono realizzati in cordura, con inserti in pelle antiscivolo. La membrana è in Gore-Tex amovibile, come per la giacca Carese Evo, e per una maggior visibilità presenta inserti riflettenti. Ci sono 4 comode tasche abbinate a cerniere di areazione: se queste non bastassero, le tasche possono essere usate come canali di ventilazione. Il sistema è autoregolante sull’anca e ha una regolazione lungo la gamba. La parte del cavallo è in tessuto elasticizzato, mentre sulla seduta è presente la pelle di canguro.

COLORI, TAGLIE E PREZZO Sono disponibili 2 colori (nero e grigio/rosso) mentre le taglie spaziano dalla S alla 6XL, mentre le taglie da donna spaziano dalla S fino alla 4XL. Il prezzo è di 769,95 euro, che sale di 50 euro per le “taglie forti”, ossia dalla 5XL alla B4XL.