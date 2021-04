4TOURING, 4 SEASON La stagione motociclistica sta entrando nel pieno (a livello di temperature), e al netto dei divieti la voglia di moto sale alle stelle. Ecco perché è giusto dare un’occhiata al proprio abbigliamento tecnico per non farsi trovare impreparati quando sul semaforo comparirà la luce verde. Per la primavera, ma non solo, il produttore tedesco Held propone il rinnovato completo da turismo composto dalla giacca 4Touring II e dal pantalone Sarai II.

VERSATILI Proprio in primavera l’escursione termica è importante, ecco perché è utilie indossare capi versatili, con fodere amovibili. Sia la giacca, sia il pantalone, sono dotati di fodera interna removibile la quale, insieme alle varie cerniere di ventilazione presenti, li rende perfettamente adattabili con poche semplici mosse a tutte le temperature. Su entrambi i modelli, inoltre, la fodera in mesh garantisce un’ottima traspirazione e capacità di termoregolazione.

COME SONO 4Touring II e Sarai II sono realizzati in materiali sintetici ad alta resistenza AIRGUARD 500 D, in grado di incontrare le varie necessità e richieste del motociclista. Lo stile sportiveggiante li rende utilizzabili sia per turismo, sia in città, con inserti e tasche multifunzionali che ne esaltano la versatilità e la praticità. Con la tecnologia Clip-in, poi, è possibile equipaggiare la giacca e il pantalone con accessori ulteriori, uno su tutti l’air bag.

TECNOLOGICA Oltre all’aspetto classico di protezione, con protettori CE su spalle, gomiti e ginocchia, la giacca 4Touring II è inoltre predisposta per ospitare il sistema innovativo Held Light System (HLS). Grazie a luci LED, da inserire all’interno delle guide previste lungo la giacca alimentate da un powerbank, si può aumentare in maniera considerevole la visibilità quando si guida in notturna, ma anche in mezzo a nebbia o in tutte quelle situazioni in cui essa è ridotta.

GRANDI, GRANDISSIMI E BABY Il nuovo completo Held è adatto a tutti… ma proprio a tutti. Infatti, sia la giacca, sia il pantalone, sono disponibili per uomo e donna, ma anche nelle misure per bambini. Tantissime taglie dunque, dai più magri fino alle taglie forti.

PREZZI La giacca 4-Touring è in vendita con un prezzo di listino di 249,95 euro mentre la versione dedicata ai bambini ha un prezzo di 199,95 euro. IL pantalone Sarai, invece, è in vendita a 219,95 euro, per i bambini il prezzo è di euro 139,95 (iva compresa).