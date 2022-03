Held Sambia 2in1 Evo: a seconda di come lo indossi è invernale o estivo

Held Sambia 2in1 Evo sono i guanti che si indossano in 2 diversi modi a seconda dell'utilizzo invernale o estivo: ecco come funzionano

Held presenta il Sambia 2in1 Evo, con la tecnologia 2in1 – dry & breezy – rivoluzionando il concetto di stagionalità: il guanto infatti può essere indossato sia durante le giornate più fredde e bagnate dell’autunno e della primavera, sia in estate senza dover togliere o sfilare alcuna parte, ma semplicemente cambiando il modo di indossarlo.

DRY OR BREEZY Con il dorso in misto Spandex e pelle e il palmo realizzato in pelle di canguro, il Sambia 2in1 Evo è dotato di una membrana in Gore-Tex che lo rende perfetto per proteggere da vento e acqua, ma anche di 2 differenti fessure per l’entrata della mano...

COME SI INDOSSA Infatti se si infila la mano nella fessura superiore – modalità Dry – la membrana in Gore-Tex riveste completamente la mano del motociclista, sia sopra che sotto, proteggendolo da vento e intemperie. Al contrario, scegliendo la fessura inferiore – modalità Breezy – la mano, scivolando all’interno del guanto, si ritroverà nella parte interna, quella del palmo, un tessuto completamente traforato. La fodera in Gore-Tex che resta solo sul dorso della mano quindi, per una notevole sensazione di fresco, un ulteriore aumento della tattilità e un’eccellente traspirabilità.

MATERIALI Il guanto Sambia 2in1 Evo all'esterno è realizzato in Spandex, fibra sintetica a elevatissima elasticità. La fibra Spandex, anche quando viene allungata sino a poco meno di tre volte la sua lunghezza iniziale ha l’incredibile capacità di tornare quasi alla lunghezza originale. Simile alla gomma, ha una resistenza maggiore ed è assai più durevole. La membrana in Gore-Tex è il cuore di questo come di molti altri prodotti by Held: durevole, impermeabile, antivento e incredibilmente traspirante per avere le mani sempre asciutte, comode e al caldo. Il palmo della mano, invece, è realizzato in pelle di canguro naturalmente più resistente all’abrasione e allo strappo di qualsiasi altro tipo di pelle. Inoltre, grazie ad uno speciale processo di tintura, la pelle di canguro presente su tutti i capi Held non stinge mentre il particolare tipo di concia alla quale è sottoposta la rende estremamente resistente all’umidità e al sudore.

TAGLIE, COLORI E PREZZI Il guanto Sambia 2in1 Evo by Held è realizzato in taglie dalla 7 alla 12, nei colori nero e grigio-nero, con un prezzo di 179,95 Euro.

MATERIALE

Dorso misto Spandex e pelle

Palmo in pelle di canguro, la più resistente all‘abrasione

FODERA

Vano sfoderato

Vano impermeabile con fodera in Piqué-Push-Pull

MEMBRANA

Membrana traspirante Gore-Tex, impermeabile e antivento

CARATTERISTICHE

Gore, 2 tecnologie in 1 (un lato impermeabile, un lato senza fodera)

Cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per migliorare la sensibilità

Aerazione delle dita (ACS)

Tessuti esterni traforati per la massima ventilazione e il massimo comfort.

Inserti in tessuto elastico sul dorso (spandex)

Manicotto con chiusura regolabile in velcro,

Tergivisiera

Pelle speciale sull‘indice e sul pollice per poter interagire facilmente con lo Smartphone

SICUREZZA

Certificato con la normativa EN 13594:2015: “guanti di protezione per motociclisti“

Rinforzo sul bordo della mano e sul mignolo

Paranocche testato in plastica rigida (test di impatto per paranocche)

Applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material. Il materiale Superfabric è composto di poliestre al 32% e di epossiresina al 68%. Questo mix di materiali offre la più alta comodità grazie alla grande flessibilità e unisce le caratteristiche positive tipiche del cuoio (resistenza al taglio) a valori estremamente alti per quanto riguarda abrasione e usura. Superfabric è inserito specialmente in punti pericolosi come base del pollice/nocche, ecc.

Palmo rinforzato

Inserti riflettenti 3M-Scotchlite

COLORI

Nero 01, grigio-nero 68

TAGLIE

7, 8, 9, 10, 11, 12

corto: grigio-nero 68: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11

lungo: grigio-nero 68: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11

PREZZO

179,95 Euro

Pubblicato da Michele Perrino, 15/03/2022