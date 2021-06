Il guanto touring estivo Fresco II di Held è sfoderato, ha il dorso in morbida pelle bovina, il palmo in pelle di canguro – altamente resistente all'abrasione – un colore a prova di sudore che dura nel tempo ma, soprattutto, si avvale della rivoluzionaria tecnologia TFL-Cool-System. In cosa consiste? Vi tiene fresche le mani, nonostante il gran caldo!

AL... FRESCO II Normalmente la pelle scura si riscalda sotto il calore del sole. Con la tecnologia TFL-Cool-System non più: un sistema applicato sulla pelle scura respinge i raggi solari come se si trattasse di pelle di colore chiaro. La temperatura di superficie della pelle può venir ridotta di oltre 20°C, mentre all'interno del guanto può scendere di 12°C. Insomma, così la pelle migliora decisamente la resistenza al calore pur mantenendo inalterato il suo aspetto originale.

PER SEMPRE Per mantenerne inalterate le straordinarie caratteristiche nel tempo, si consiglia di trattare la pelle dotata di questa tecnologia solo con grasso naturale poiché i pigmenti e le tinte normalmente presenti nei prodotti dedicati alla cura della pelle possono distruggerne l’effetto riflettente. Al contrario, trattando la pelle attenendosi a questi semplici suggerimenti l’effetto “Cool” non verrà perso anche a distanza di anni

TAGLIE, COLORI E PREZZI Il guanto Fresco II di Held è disponibile nel colore nero per uomo con taglie che vanno dalla 8, alla 12, sia in variante corta (K-7, K-8, K-9, K-10, K-11) che lunga (L-7, L-8, L-9, L-10, L-11), ma anche per donna nelle taglie D-6, D-7 e D-8. Il prezzo al pubblico è di 87,95 euro.

CARATTERISTICHE

Cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per migliorare la sensibilità

Palmo precurvato, senza pieghe

Chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno

Inserti elastici su dorso, pollice e dita

Tergivisiera

SICUREZZA