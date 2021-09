Abbigliamento moto

Held presenta il suo nuovo guanto Madoc Max, in pelle con membrana in Gore-Tex, per affrontare il calo delle temperature. Scheda tecnica, prezzo

Sta per arrivare la brutta stagione, purtroppo, ma non per questo si deve rinunciare al piacere delle due ruote. Basta avere l’equipaggiamento adatto!

IL GUANTO Held ha presentato il nuovo guando Madoc Max, con dorso in tessuto elastico con inserti in pelle, con il palmo interamente in pelle di capretto. Particolarmente curato il processo di colorazione, con il nero che resiste ad acqua e sudore, così da rimanere inalterato nel tempo. Il guanto ha una fodera sottile, mentre la membrana traspirante è in Gore-Tex® traspirante, impermeabile e antivento.

A PROVA DI SMARTPHONE Una striscia di velcro consente la regolazione al polso; la pelle delle dita è ad alta sensibilità, così da consentire i tocchi sugli schermi degli smartphone. Il guanto ha inserti riflettenti, e sull’indice della mano sinistra ha un pratico tergivisiera. Il paranocche è in plastica rigida rivestito in pelle, mentre nella parte sottostante è presente un materiale espanso che disperde l’energia in caso di impatto. Lato e palmo sono rinforzati con pelle e Held Armaprotec.

SCHEDA TECNICA

Materiale : dorso in tessuto elastico con inserti in pelle, palmo in capretto

: dorso in tessuto elastico con inserti in pelle, palmo in capretto Fodera sottile

sottile Membrana traspirante in Gore-Tex®, impermeabile e antivento

traspirante in Gore-Tex®, impermeabile e antivento Chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto

in velcro regolabili per polso e manicotto Pelle delle dita per smartphone

delle dita per smartphone Indice della mano sinistra con tergivisiera

Certificato EN 13594:2015

EN 13594:2015 Paranocche in plastica con materiale espanso sotto il paranocche

in plastica con materiale espanso sotto il paranocche Lato e palmo rinforzati con pelle e Held Armaprotec

Inserti riflettenti

riflettenti Colore nero

Taglie : 7, 8, 9, 10, 11, 12

: 7, 8, 9, 10, 11, 12 Prezzo consigliato al pubblico: 119,95 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/09/2021