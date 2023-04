Held Karakum, pantaloni e giacca per l’avventura su due ruote

Dallo specialista Held arriva il completo moto Karakum, adatto a chi si muove spesso in fuoristrada, perfetto per la cosiddetta mezza stagione ma ben studiato anche per l’estate e per le giornate meno rigide dell’inverno.

A PROVA DI TUTTO Entrambi i capi, giacca e pantalone, sono realizzati in Airguard 500D, materiale sintetico estremamente resistente con fodera in mesh traspirante. La membrana removibile in Gore-Tex può essere indossata sia sotto il capo sia sopra, usandola come giacca o pantalone antipioggia. Il completo Karakum è disponibile anche nelle taglie per il pubblico femminile, mentre i pantaloni sono disponibili in diverse versioni lunghe e corte.

SCHEDA TECNICA HELD KARAKUM TOP

Held Karakum Top, giacca da uomo in colore nero

Materiale: Airguard 500D

Fodera: Mesh traspirante

Membrana: removibile in Gore-Tex da usare sopra o sotto la giacca

Stampa riflettente

4 tasche esterne, 1 interna e 1 per documenti

Cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche

Regolazione maniche

Cintura

Bottoni alla cintura per bretella (opzionale)

Tecnologia Held Clip-In

Predisposizione Held Light System (HLS) art. 91995

Certificazione EN 17092

Protezioni per spalle, gomiti, ginocchia e fianchi di livello 2

Paraschiena opzionale

Inserti riflettenti

Colori: nero, grigio-nero

Taglie: dalla S alla 6XL

Taglie donna: dalla DS alla D3XL

Prezzo: 649,95 euro

SCHEDA TECNICA HELD KARAKUM BASE

Held Karakum Base, pantaloni da uomo e donna, nero e nero-grigio

Materiale: Airguard 500D

Fodera: Mesh traspirante

Membrana: removibile in Gore-Tex da usare sopra o sotto i pantaloni

Stampa riflettente

2 tasche esterne e cerniere di aerazione

Inserti elastici sulle ginocchia

Inserti elastici allo scoscio

Regolazione bacino

Tecnologia Held Clip-In

Tessuto all’interno dei polpacci contro il calore degli scarichi

Cerniera e velcro alla caviglia

Bottoni alla cintura per bretella (opzionale)

Certificazione EN 17092

Protezioni ginocchia di livello 2

Tasca per rinforzo opzionale del coccige, SAS-TEC®, art. 9315

Colori: nero, grigio-nero

Taglie: dalla S alla 6XL

Corto: dalla KM alla K4XL

Lungo: dalla LM alla L2XL

Taglie donna: dalla DS alla D3XL

Prezzo: 549,95 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/04/2023