Held: ecco la giacca Carese Evo e il pantalone Torno Evo

La giacca sportiva touring Held Carese Evo e il pantalone Torno Evo sono il completo con membrana Gore-Tex removibile Over & Under technology (impermeabile e antivento) realizzato dall’azienda tedesca per il mototurista che viaggia in tutte le stagioni (qui la giacca estiva Held Jakata). Entrambi i capi sono dotati della tecnologia Clip-In, una soluzione che li rende straordinariamente versatili e pronti ad accogliere, ad esempio, il nuovo gilet Evest Clip-In dotato di sistema di gonfiaggio elettronico. Realizzati in cordura Du Pont 500 D hanno la fodera in Coolmax (giacca) e adottano la tecnologia 37.5 (pantaloni). Inoltre la membrana in Gore-Tex è removibile ed è indossabile sopra i due capi (Over & Under Technology) per una maggiore impermeabilità, traspirabilità e protezione dal vento.

Giacca Held Carese Evo

SEMPRE PROTETTI Il meccanismo di rimozione della membrana è davvero molto semplice e intuitivo. È sufficiente infatti staccarla, prenderla e indossarla sopra la giacca o i pantaloni. Posizionata sotto la giacca mantiene così la temperatura, proteggendo da vento e intemperie. Se inizia a piovere, si può passare in modo semplice e veloce alla combinazione con la membrana sopra l’abbigliamento base. Giacca e pantaloni rimangono così asciutti e puliti per tutto il tempo d’utilizzo. La membrana può inoltre essere indossata separatamente ed indipendentemente come abbigliamento casual. Per quanto riguarda i prezzi, Held Carese Evo costa 849,95 euro, o 899,95 euro per la taglia 5XL e B4XL. Per i pantaloni Torno Evo si parte da 649,95 e si arriva ai 699,95 della taglia 5XL o superiori.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/02/2023