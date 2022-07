Held Fresco II: il guanto hi-tech che non teme l'estate

Il guanto touring estivo Fresco II di Held è indubbiamente uno dei riferimenti per i motociclisti e scooteristi che cercano il massimo comfort durante i viaggi. Il suo effetto ''rinfrescante'' è merito di una tecnologia innovativa capace di riflettere la luce solare come se fosse di colore chiaro, così da mantenere l’interno del guanto a una temperatura fresca e piacevole (qui l'approfondimento sull'abbigliamento estivo Held). Il primo guanto Held espressamente dedicato ai motociclisti è del 1975 e da allora l’azienda tedesca non ha mai smesso di portare avanti la ricerca spingendola sempre un po' più in là. Fresco II è sfoderato, ha il dorso in morbida pelle bovina, il palmo in pelle di canguro (altamente resistente all'abrasione), un colore a prova di sudore che dura nel tempo, ma soprattutto si avvale della rivoluzionaria tecnologia TFL-Cool-System.

Held Fresco II: la parte interna del guanto

TECNOLOGIA RINFRESCANTE Normalmente la pelle scura si riscalda molto facilmente sotto la luce solare. TFL-Cool-System - applicato sul rivestimento esterno del guanto - respinge i raggi solari come se si trattasse di pelle di colore chiaro. Così facendo, la temperatura superficiale del guanto si può ridurre di oltre 20°C e chi la indossa sperimenta una sensibile diminuzione termica, che può arrivare fino a - 12°C. La tecnologia TFL-Cool-System migliora dunque la resistenza al calore, pur mantenendo inalterato l’aspetto originale dell’accessorio. Per mantenerne intatte le caratteristiche di Fresco II, si consiglia di trattare la superficie esterna solo con grasso naturale poiché i pigmenti e le tinte normalmente presenti nei prodotti dedicati alla cura della pelle possono compromettere l’effetto riflettente. Nuovo Held Fresco II è disponibile in diverse taglie per uomo e donna ed è proposto al pubblico a un prezzo di 79,95 euro (IVA inclusa).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/07/2022