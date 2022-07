Held, pantaloni e giacca da moto per la torrida estate 2022

I capi della collezione 2022 di Held per chi non vuole rinunciare alla moto neppure sotto il sole bollente: giacca Jakata e pantaloni Zeffiro 3.0

Le giornate sono calde, caldissime, e in moto può essere un problema, con il rischio di veder evaporare i piani di fuga dalla città per il fine settimana o per le vacanze. In soccorso dei centauri estivi arriva Held, con un completo touring estivo composto dalla giacca Jakata e dal pantalone Zeffiro 3.0.

COME SONO FATTI Realizzati entrambi in materiali sintetici confortevoli e resistenti, Jakata e Zeffiro 3.0 sono capi tecnici sportivi adatti a chi fa turismo, ma anche a chi si muove prevalentemente in città. Versatili e pratici, grazie ai vari inserti e alle tasche multifunzionali, sono disponibili in due varianti colore (nero o grigio), e nei tagli maschile e femminile.

Held Jakata, giacca da moto per l'estate (colore nero)

SCHEDA TECNICA HELD JAKATA

Materiale: Heros-TEC 500 D , priva di membrana, non è impermeabile e ha una fodera in Mesh traspirante sulla parte frontale, sulla schiena e sulle braccia

, priva di membrana, e ha una fodera in sulla parte frontale, sulla schiena e sulle braccia Tasche: due esterne, una interna , una per documenti e una per cellulare

, una per documenti e una per cellulare Maniche regolabili con velcro, dotate di inserti elastici

Tecnologia Held Clip-In

Certificazione EN 17092 (abbigliamento protettivo per motociclisti)

(abbigliamento protettivo per motociclisti) Cerniera di collegamento con pantalone

Protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti

su spalle e gomiti Paraschiena certificato EN 1621-2:2014 (opzionale)

(opzionale) Inserti riflettenti

Velcro per protezione opzionale

Colori: nero, grigio

Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie forti: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo consigliato al pubblico 199,95 euro

Held Zeffiro 3.0, pantaloni da moto per l'estate (colori nero e grigio)

SCHEDA TECNICA HELD ZEFFIRO 3.0

Materiale: Heros-TEC 600 D , privo di membrana, non è impermeabile e con una fodera in Mesh altamente traspirante su cosce, tibia e polpacci

, privo di membrana, e con una fodera in traspirante su cosce, tibia e polpacci Tasche esterne: quattro

Tecnologia Held Clip-In

Certificazione EN 17092 (abbigliamento protettivo per motociclisti)

(abbigliamento protettivo per motociclisti) Cerniera di collegamento

Inserti riflettenti

Parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012

Protettori Soft alle ginocchia certificati EN 1621-1:2012 ad altezza regolabile

ad altezza regolabile Colori: nero, grigio

Taglie uomo: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie corte: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL

Taglie lunghe: L-M, L-L, L-XL

Taglie forti: nero 01: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie Donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Prezzo consigliato al pubblico 149,95 euro

Pubblicato da Redazione, 01/07/2022