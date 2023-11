Held: la giacca Longborg e la camicia Pro X Air nell'unboxing video da EICMA 2023

Held presenta a EICMA 2023 due nuovi prodotti, la giacca Longborg e la camicia Pro X Air. Ce ne parla nell' unboxing video Alex Vailly, Head of Sales Italia e Francia.

LE NOVITÀ La giacca Longborg, con esterno in morbido Tactel laminato, idrorepellente al 100%, ma dotato di aperture di ventilazione e di inserti in mesh traforato ai lati della cerniera, per adattarsi alle giornate calde. L'interno, per la brutta stagione, è staccabile. Arriva a maggio 2023 a un prezzo di 399 euro. E per l'estate, la nuova proposta è la camicia in mesh Pro X Air: super traspirante e leggerissima, offre però protezione di livello 2 (o doppia A) grazie alle imbottiture su spalle e gomiti. Da aprile 2024 a 249 euro.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023