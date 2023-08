Held Touring: il completo estivo versatile e sicuro per tutte le occasioni

Un’estate da record per le temperature torride quella 2023, ma che non scoraggia gli appassionati motociclisti, che possono sfruttare le lunghe giornate (molto) calde per godersi appieno la propria moto. L’importante è proteggersi bene e non cedere alla tentazione di vestirsi troppo leggeri o con capi di abbigliamento inadatti. Ma come fare per non andare arrosto sotto il solleone? Magari indossando giacche e pantaloni adatti a queste temperature, ma capaci di proteggerci in caso di necessità. Per esempio, Held azienda leader nel settore dell’abbigliamento per motociclisti, propone il completo Touring composto dalla giacca Tropic 3.0 e dal pantalone Zeffiro 3.0, capi ancora più sicuri e migliorati in tanti piccoli particolari, che fanno la differenza.

Abbigliamento Held: la giacca Tropic 3.0 vista da dietroGIACCA E PANTALONE SEMPRE VERSATILI Andiamo a conoscere tutte le caratteristiche di questo completo, capace di accompagnare il motociclista non soltanto nel corso delle giornate estive, ma anche di proteggerlo in caso di freddo, pioggia e vento grazie al sistema Clip-In. Questo dispositivo permette di abbinare, fissandoli attraverso questa tecnologia semplice ed efficace, altri capi Held disponibili fra interni termici e antipioggia. Ma alla giacca Tropic 3.0 è possibile fissare (sempre tramite Clip-In) anche i gilet air-bag di Held. La giacca e il pantalone sono realizzati in materiali sintetici confortevoli ed estremamente resistenti e, a tutti gli effetti, sono capi polivalenti in grado di assecondare le necessità dei motociclisti. Capi tecnici da utilizzare per il mototurismo così come in città, ma dotati anche di un taglio sportivo e capaci di poter accompagnare chi li indossa in qualsiasi occasione.

Abbigliamento Held: il pantalone Zeffiro 3.0 con la giacca Tropic 3.0 per il completo TouringCOMPLETO EFFICACE E STILOSO E dopo la spiegazione tecnica, veniamo al lato di stile, che non guasta mai anche in sella a una motocicletta. Il look di giacca e pantaloni è moderno con abbinamenti di sfumature e accenti colorati molto piacevoli e i vari inserti e tasche multifunzionali che ne esaltano la versatilità e la praticità. La giacca Tropic 3.0 è disponibile, quindi, in sei varianti di colore (nero, nero-giallo fluo, grigio-nero, grigio-blu, grigio, grigio-rosso) mentre il pantalone Zeffiro 3.0 può essere scelto fra nero e grigio. Entrambi i capi hanno taglie dedicate al pubblico femminile. La giacca e il pantalone Held sono in vendita presso tutti i concessionari Held rispettivamente a un prezzo di 169,95 euro e 159,95 euro.

VEDI ANCHE

Abbigliamento Held: la giacca Tropic 3.0 con accenti giallo fluo

Giacca Tropic 3.0

Tessuto Heros-Tec 600 D

Fodera Mesh traspirante

2 tasche esterne

2 tasche interne

Inserti in Mesh nella parte frontale, schiena e braccia

Maniche regolabili

Colletto morbido

Tecnologia Held CLIP-IN

Cerniera di collegamento

Certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

Protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e gomiti

Paraschiena opzionale certificato EN 1621-2:2014

Velcro per protezione opzionale torace (art. 9784)

Inserti riflettenti

Classe di prestazione

EN 17092-4:2020

Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

forti: (nel solo colore Grigio-Nero 68): B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie Donna:

Nero-Giallo Fluo: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Grigio-Nero: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Grigio: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Grigio-Rosso: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Pantalone Zeffiro 3.0

Materiale Tessuto Heros-Tec 600 D

Fodera Mesh traspirante

4 tasche esterne

Inserti in Mesh su cosce, tibia e polpacci

Regolazione bacino

Tecnologia Held Clip-In

Certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

Parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012

Protettori SOFT alle ginocchia Livello 1 (ad altezza regolabile) certificati EN 1621-1:2012

Inserti riflettenti

Cerniera di collegamento

Taglie uomo: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

corte: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL

lunghe: L-M, L-L, L-XL

forti: nero 01: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Taglie Donna: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/08/2023