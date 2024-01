Held Savona Top e Base: caratteristiche e prezzo del completo touring

Danilo, qualche giorno fa, ha provato a farvi pensare alla primavera presentandovi la giacca Held Lawrence. La realtà dei fatti è che siamo ancora in inverno e le temperature si abbasseranno – il bollettino chiama in causa anche la neve – pertanto sarà meglio pensare a coprirsi adeguatamente. Savona è il completo touring di Held per primavera, estate e autunno che non disdegna di essere indossato anche nelle giornate meno fredde d'inverno. Scopriamo caratteristiche tecniche e prezzi.

Held Savona Top



CARATTERISTICHE PECULIARI Savona Top è la giacca con gilet termico removibile, Savona Base, invece è il pantalone: insieme formano il completo realizzato in tessuto Heros-Tec 600 D, un materiale sintetico estremamente resistente. Sia giacca che pantalone sono anche dotati della fodera in Mesh traspirante e di membrana fissa in Gore-Tex Z-Liner Technology, la quale promette prestazioni e comodità in qualsiasi condizione atmosferica garantendo un buon isolamento per merito delle camere d’aria presenti tra i diversi strati, ma anche traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento. Le cerniere, invece, permettono con la loro apertura una perfetta circolazione dell’aria e il controllo della temperatura.

Held Savona Base

PREZZI Il completo Held Savona è disponibile, per uomo e donna, con prezzi rispettivamente di 399,95 euro per la giacca Top e di 299,95 euro per il pantalone Base.

Caratteristiche tecniche giacca Held Savona Top e pantalone Savona Base

Tessuto Heros-Tec 600 D

Fodera in Mesh traspirante

Gilet termico removibile (Savona Top)

Membrana fissa Gore-Tex Z-Liner Technology

2 tasche esterne

1 tasca interna (Savona Top)

Tasca per documenti (Savona Top)

Stretch nella parte interna del braccio (Savona Top)

Doppia regolazione maniche (Savona Top)

Colletto morbido (Savona Top)

Inserti elastici dietro e davanti le ginocchia e in vita (Savona Base)

Regolazione bacino (Savona Base)

Tecnologia Held Clip-In

Certificato EN 17092 abbigliamento protettivo per motociclisti

Protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e gomiti, Level 1

Protettori Soft certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia, altezza regolabile, Level 1

Protezioni CE approvate sulle anche

Paraschiena certificato EN 1621-2:2014 (opzionale)

Velcro per protezione Chest (opzionale) art. 9784, EN 1621-3:2018, Level 1

Tasca per para-coccige (opzionale) art. 9315/92229

Inserti riflettenti

Cerniera di collegamento

Colori: nero 01, nero-rosso 02 (Savona Top) e nero (Savona Base)

Taglie uomo, S , M , L , XL , XXL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL

Taglie donna: (solo nero-rosso 02): DS , DM , DL , DXL , DXXL , D3XL

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2024