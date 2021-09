THIS IS THE END Agosto è alle spalle, idem l'estate. Se non meteorologicamente parlando, almeno intesa come clima di vacanze, almeno per la maggioranza di compatrioti e non. Quali riflessi sulla mobilità? Il weekend compreso tra venerdì 3 e domenica 5 settembre 2021 si annuncia nel complesso ancora problematico, sebbene in misura leggermente inferiore ai fine settimana che lo hanno preceduto. Facciamo il punto.

Crollano i flussi in partenza per le ferie vere e proprie, tuttavia - approfittando dell'ultima occasione prima dell'inizio dell'anno scolastico - non sono poche le famiglie che il 4-5 settembre hanno in programma gite andata e ritorno. Sempre affollato, infine, il fronte dei rientri definitivi. Il controesodo è nella sua curva discendente, ma guai ad abbassare la guardia: traffico ad alto rischio code, perciò, su tutte le grandi arterie di collegamento tra le località di villeggiatura e le grandi città, specie in direzione di queste ultime. Sotto osservazione, in particolare, la A26 Voltri – Gravellona Toce e la A7 Milano - Genova in direzione Nord, la A4 Torino - Venezia in direzione Milano, la A15 Parma - La Spezia in direzione Nord, la A1 Autostrada del Sole, specie nel tratto Modena - Piacenza in direzione Nord, la A22 del Brennero in direzione Sud, la A14 Adriatica nel tratto Rimini - Forlì, la A16 nel tratto Candela-Avellino Est, la A30 Caserta - Salerno nei pressi dell'Allacciamento A1/A30.

Come per il fine settimana precedente, il calendario della Polizia Stradale (vedi anche allegato in calce all'articolo) assegna al weekend del 4-5 settembre 2021 il bollino rosso, ma con riflessi di giallo. Rossi sono il mattino di sabato 4 (nessun divieto di circolazione imposto ai mezzi pesanti) e il pomeriggio di domenica 5 (divieto di cicolazione per i tir dall 7 alle 22), gialli invece il pomeriggio di sabato 4 e la mattina di domenica 5.

CANTIERI IN PAUSA Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, Anas si è impegnata a rimuovere, a partire dallo scorso 23 luglio e fino al 5 settembre, 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione dedicata (www.stradeanas.it/piani-interventi). Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2021.

DESK INFORMAZIONI Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai ;

(Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo ; App ''VAI '' di Anas, scaricabile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store'';

'' di Anas, scaricabile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''; CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana;

del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana; Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili;

all’indirizzo per parlare con un operatore e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili; Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).

Allegato Dimensione calendario-traffico-intenso-2021.pdf 189 Kb